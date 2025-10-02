4日に投開票が行われる自民党総裁選。勝敗の行方を握る3つのポイントについて、政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。



■“石破票”の行方は… 日本テレビが独自にデータ分析

──まず1つ目のポイントは何でしょうか？

1つ目は去年、総裁選で勝った“石破票”の行方です。最新状況を独自のデータ分析で解説します。

去年、石破氏は党員票で108票と多くの票を獲得しました。石破氏がいない今年、誰がその受け皿になるのか。いわゆる“石破票”の行方について「ひと目でわかる」データ分析を行ってみます。

去年と今年の党員の投票先の変化を表した図を見てみます。左側が去年の投票先、右側が今年の投票先で、どう投票先が変化したかが線の動きでわかります。

去年、石破さんに投票した党員の行き先に限定して分析しましょう。

石破首相から出る線の先を追うと、日本テレビの調査で約36％が小泉氏で、最も多くなっています。その次が林氏で32％。高市氏は18％です。

石破票108票の受け皿は小泉氏、林氏になっていることがわかります。

次に、高市氏に限定して分析しましょう。

高市氏の特徴は、去年、高市氏に投票した党員の支持を固めている点です。去年、高市氏に投票した約90％の人が、今回も高市氏を支持しています。

小泉氏は76％、林氏は76％で、高市さんは最も去年の支持をつなぎ留めていると言えます。

党員票に加えて各陣営は、議員の石破票に狙いを付け、奪い合いが激しくなりそうです。

■各候補者“麻生詣で” まだ明かされぬ意中の人

──では、勝敗の行方を握る2つ目のポイントは何でしょうか？

2つ目は各候補者がこぞって麻生最高顧問を訪れています。いわゆる「麻生詣で」がポイントになりそうです。

高市氏が9月30日に麻生氏に会ったことに加え、10月3日は小泉氏、もう1候補の会談も調整されているようです。

麻生氏は、去年は高市さんを支持しましたが、今年は現時点で支持を明らかにしていません。

各陣営、基本戦略はまだ態度を決めてない議員をターゲットに、会いに行ったり電話をしたり、1票1票を積み上げるものです。

そうした中、麻生氏は約40人の議員を束ねる、自民党で残っている唯一の派閥のトップです。麻生さんの「ボスの一声」で「塊」での支持を一気に受けられるため「麻生詣で」が活発になっているようです。

■直電で説得工作…高市氏の「口説き文句」は？

──派閥に支持をお願いするという光景は、自民党が「解党的出直し」という中で、古い自民党がまだ続いているようにも感じてしまいますが、3つ目のポイントは何でしょうか？

3つ目は候補者の「直電」による説得工作です。5人の候補者が終盤戦、特に力を入れるのが電話作戦です。特に、高市さんはここ数日、時間を作って部屋にこもり、議員への電話をしているそうです。

取材で、その口説き文句が少しわかってきました。

相手の議員はすでに他の候補者の支持を打ち出している議員ですが、高市さんから10月1日に電話があったそうです。

この議員は「着信をみて、あ、高市さんだ、出てもなぁ」と思いながら出たら、こう口説かれたそうです。

「あなた、古い仲なんだから頼みますね」と言ったということです。

この議員は「もう他を応援するって高市さんもわかってるのに、なんで俺にまで…」と思ったそうです。

高市さんとしては他の候補者支持を表明している議員にも、過去の自分との接点や共通に目指したい政策、「あの時、応援行ったよね」など貸し借りなどをきっかけに支援に回ってもらえないか、諦めず電話作戦を続けているようです。

残り2日、議員票の切り崩しが激しさを増しています。