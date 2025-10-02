Nikoん、47都道府県ツアー【関東/甲信シリーズ】前半の対バンを発表
Nikoんが、9月24日にリリースされたニューアルバム『fragile Report』の封入特典で参加できる47都道府県ツアー＜アウトストアで47＞の【関東/甲信シリーズ】前半のゲストバンドが発表された。
なお、無料招待券は購入者のほかに、家族や友人などもう1名の同伴が可能という嬉しいサプライズ付き。今後は、ゲストバンドへのチケット取り置き予約でも入場可能となる。
＜2nd Album「fragile Report」購入者特典LIVEツアー「アウトストアで47」＞
インフォ＆申し込み：https://fragilereport47.jp/
【関東/甲信シリーズ】
2025年10月15日（水）東京都 / 下北沢 SPREAD
ゲスト：神々のゴライコーズ
2025年10月16日（木）神奈川県 / 横浜 B.B.street
ゲスト：CELCY
2025年10月18日（土）栃木県 / 足利 SOUNDHOUSE PICO
ゲスト：サバノオミソニー、car10
2025年10月19日（日）長野県 / 伊那 GRAMHOUSE
ゲスト：SYAYOS
2025年10月20日（月）山梨県 / 甲府 KAZOO HALL
ゲスト：warcry
2025年10月24日（金）群馬県 / 前橋 DYVER
2025年10月26日（日）茨城県 / 取手 Dandelion Cafe
2025年10月27日（月）千葉県 / 千葉 LOOK
2025年10月31日（金）埼玉県 / 熊谷 MORTAR RECORD
【東北シリーズ】
2025年11月1日（土）宮城県 / 仙台 FLYING SON（昼公演）
2025年11月3日（月・祝）山形県 / 酒田 hope
2025年11月5日（水）岩手県 /盛岡 ましまし04
2025年11月6日（木）福島県 / 郡山 Peak Action
2025年11月11日（火）秋田県 / 秋田 Club SWINDLE
2025年11月12日（水）青森県 / 八戸 ROXX
【北海道シリーズ】
2025年11月14日（金）北海道 / 札幌 VyPass
2025年11月20日（木）北海道 / 旭川 MOSQUITO
【北陸シリーズ】
2025年12月2日（火）石川県 / 金沢 vanvanV4
2025年12月3日（水）福井県 / 福井 HALL BEE
2025年12月4日（木）新潟県 / 新潟 WOODY
2025年12月5日（金）富山県 / 富山 SoulPower
【関西/東海シリーズ】
2025年12月7日（日）滋賀県 / 彦根 ダンスホール紅花
2025年12月12日（金）三重県 / 伊勢 LIVE SPACE BARRET
2025年12月13日（土）愛知県 / 名古屋 stiff slack
2025年12月14日（日）静岡県 / 三島 ROJI
2025年12月17日（水）岐阜県 / 柳ヶ瀬 ANTS
2025年12月18日（木）大阪府 / 心斎橋 火影
2025年12月19日（金）京都府 / 二条 nano
2025年12月23日（火）和歌山県 / 和歌山 OLDTIME
2025年12月24日（水）奈良県 / 生駒 RHEBGATE
2025年12月25日（木）兵庫県 / 神戸 BLUEPORT
【四国シリーズ】
2026年1月15日（木）徳島県 / 徳島 bar txalaparta
2026年1月16日（金）高知県 / 高知 Cab’s
2026年1月17日（土）愛媛県 / 松山 Bar Caezar
2026年1月18日（日）香川県 / 高松 TOONICE（昼公演）
【中国シリーズ】
2026年1月19日（月）岡山県 / 岡山 CRAZYMAMA 2ndRoom
2026年1月21日（水）広島県 / 広島 4.14
2026年1月22日（木）鳥取県 / 米子 AZTiC laughs
2026年1月23日（金）島根県 / 出雲 APOLLO
2026年1月24日（土）山口県 / 湯田温泉 Organ’s Melody
【九州シリーズ】
2026年1月25日（日）長崎県 / 長崎 STUDIO DO!
2026年1月26日（月）佐賀県 / 佐賀 RIDE
2026年1月28日（水）福岡県 / 福岡 public space 四次元
2026年1月29日（木）熊本県 / 熊本 NAVARO
2026年1月30日（金）大分県 / 大分 AT HALL
2026年1月31日（土）宮崎県 / 宮崎 LAZARUS
2026年2月1日（日）鹿児島県 / 鹿児島 WORD UP STUDIO
【東京ファイナル & 沖縄】
2026年2月15日（日）東京都 / 渋谷 WWW
2026年2月20日（金）沖縄県 / 那覇 AZAT FANFARE
※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順
※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載
『fragile Report』
※ 前代未聞の初回限定封入特典「47都道府県ツアー招待券」付き
各EC販売はコチラ：https://nikon.lnk.to/fragile_report
特設サイト「バンドって、なあに？」： https://fragilereport47.jp/
収録曲：fragile reportbendnai-わ靴driedさまpakeとぅ〜ばっどグバマイ！！(^｡^)// ﾊｲ
