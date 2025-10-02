全世界で１３００万本以上売れた人気ゲームの続編が発売されました。



舞台は江戸時代の「羊蹄山周辺」です。



地元ではコラボ商品も展開するなど、盛り上がりに期待を寄せています。



（百瀬記者）「札幌市内の家電量販店です。ゲーム売り場には特設コーナーができています。このゲーム、北海道を舞台にした話題の新作なんです」





大きく売り出されていたのは、１０月２日発売のテレビゲームソフト「ゴースト・オブ・ヨウテイ」です。オープンして２時間あまり。買い求める人が次から次へと訪れていました。（購入した客）「羊蹄山は運転しているときに見えるので、どういう景色がゲームの中で見えるのか気になって」このゲームは江戸時代の羊蹄山周辺が舞台。家族を奪われた主人公のアクション・アドベンチャーゲームです。長崎県の対馬が舞台の前作は全世界で１３００万本を超えるヒット作となり、その続編として発売前から注目されていました。３日には店頭の在庫がなくなる可能性もあるということです。（ヨドバシカメラゲーム売り場担当 横山勇樹さん）「ことし出たプレステ５のタイトルの中で、（札幌店では）１位２位を争うような売れ行きではあります」（阿部記者）「羊蹄山が舞台となった今回のゲーム。実物と比較してもかなりのクオリティです。今回ゲームの発売に合わせて、周辺の町村ではコラボアイテムの販売も始まっています」

ニセコ町にある工房です。



ゲームの影響は舞台となった周辺の自治体にも広がり、ここではロゴなどが入ったマグネットとピンバッチを製作しています。



マチの自然を知ってほしいという思いから地元の木材だけを使い、９月の東京ゲームショウでもその魅力を発信しました。



（クマゲラ製作 加藤仁代表）「ニセコってスキーリゾートや、物価が高いとか、ネガティブなイメージがすごいついているので、ゲームをきっかけに（地元に）いい流れが来ればいいなと思います」



羊蹄山麓の７町村では今後、自治体で連携した観光キャンペーンも展開する予定だということです。



（町民）「（羊蹄山は）ニセコ観光の目玉だから」



（町民）「羊蹄山に興味を持ってもらえればいいかなと思う」



（ニセコ町企画環境課 阿南孝宏さん）「冬場以外の、地元のニセコや羊蹄山麓の各町村の魅力に目を向けていただいて、過ごしていただいて、より（影響が）広がっていくといいなとは思っています」



世界から注目される「ゴースト・オブ・ヨウテイ」。



コラボグッズも誕生するなど、その盛り上がりに地元は早くも期待が高まっています。