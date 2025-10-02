群馬・前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員と、ホテルを利用していた問題で、市長は2日、議会への2回目の説明を行いました。自身の進退については「考えているけれど、いつと明言できない」と述べたということです。

■わずか約2分の一方的会見

多くの批判を浴びた“釈明会見”から1週間あまり、前橋市の小川晶市長は2日、再び会見の場へ立ちました。

しかし、その冒頭に司会者から「本日は市長からのご報告のみとなっております」との説明があり、記者からの質疑応答の時間は一切ありませんでした。

小川晶市長（42）

「市民の皆さんから直接、厳しい声もすべて受け止めて、その上での判断をしていきたいと思います。私からは以上でございます」

市民や市議会からは“辞職を求める声”があがる中、進退については明らかにせず、わずか2分ほどの一方的な会見で、その場をあとにしました。

■「記録的短時間大雨情報」の日に密会も

小川市長は、既婚者の男性職員と10回以上、ホテルを利用したことを認め謝罪しました。

前橋市 小川晶市長（先週）

「誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しております」

密会した日の中には群馬県内で「記録的短時間大雨情報」が発表された日も含まれていたほか、待ち合わせの場所に行くために公用車を使ったこともあると認めていました。

――男性と会うまでの移動手段は？

前橋市 小川晶市長（先週）

「駐車場まで市役所から公用車で送ってもらったこともあります」

先月26日には、市議会の議員に対して市長が説明を行いましたが、議員からは説明が不十分だという指摘が出ていました。

■当該職員に「恋愛感情もないと断言」

市長の要望で2日、改めて市議会議員への2回目の説明会が行われました。ただ、カメラ撮影は冒頭のみで、そのあとは非公開となりました。

小川市長は、およそ2時間に及ぶ説明会を終え、報道陣の前に姿を現しました。

前橋市 小川晶市長

「先ほど、議員の皆様からの質問やご意見に対して、私の考えをお答えさせていただきました」

「私自身の責任の取り方に関しては、本日も議会からいろいろなご意見、“厳しい声”もいただきましたし、市民の皆様からの声を受け止めながら、また支援者や弁護士にも相談する時間をいただきたいと、お伝えさせていただきました。しっかり考えた上で判断したいと思っております」

説明会に参加した議長は、市長の様子について…

前橋市議会 富田公隆議長

「これまでの経過とか、自身の思いとか、以前より増して具体的な細かな説明がありました。公用車については、公務終了後の送迎だけでなく、自宅や街中などいろいろな飲み会の会合に送迎してもらったこともあった。『今後、適切な運用を心がけていきたい』と」

「当該職員の方との関係というところでは、『男女の関係はない』と改めて否定され、『恋愛感情もない』と断言されました」

一方で、自身の進退については…

前橋市議会 富田公隆議長

「ご自身の身の振り方について、公約を実現することも重要だと考えており、しっかりと果たしていかないと、と思ってるけれども“厳しい状況”にあると。自分の進退についても考えているけど、“いつ”と明言できないと繰り返し述べられていた」

市長の予定は今週末の「タウンミーティング」が中止になるなど白紙状態です。

市には「早く辞めてくれ」との苦情がある一方、「任期を全うしてほしい」など5000件以上の問い合わせが寄せられているということです。