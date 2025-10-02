スザンヌ「パンに挟んで食べるのが好きらしい」息子への手料理公開「美味しそう」「愛情たっぷり」
【モデルプレス＝2025/10/02】タレントのスザンヌが8月31日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手巻き寿司パーティーの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】スザンヌ、息子への手料理公開
スザンヌは「衝撃。息子、カレーよりキーマカレーが好きらしい。しかもパンに挟んで食べるのが好きらしい。給食で食べるみたい」とコメントし、息子の好物であることが分かったキーマカレーが際立つ手料理を披露した。投稿では「夜ごはんはごはんとキーマカレーで食べてもらうけどそんなこんなで今日はキーマカレー」と息子の好みに合わせて料理を作った様子を明かしている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「愛情たっぷり」「参考になる」「作りたい」「素敵なママ」「微笑ましい」などのコメントが寄せられている。
スザンヌは2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
