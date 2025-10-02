独自の視点で取材し旬な情報をお届けする「ミヤワキのシテン」。今回は「西広島バイパス延伸工事」です。「ミヤワキのシテン」で一日の様子を振り返ります。



本格的な延伸工事は１日夜から始まり、片側３車線のうち夜間２車線の規制が始まりました。



そして２日朝、通勤時間帯に現場を通ってみると…。



■宮脇靖知キャスターリポート

「現在、時刻は午前７時２５分。２号線を市役所前から観音方面に向かっていますが、もう間もなく車線規制が始まるところ、反対側の車線に比べると渋滞しているように感じる」





日中は、片側３車線のうち、１車線の規制となります。２日は、山口方面に向かう下り線のみが規制されました。■宮脇靖知キャスターリポート「今、交通規制が始まった部分、３車線ある道路の中央１車線規制されている部分に入りました。ただ、ここまでのところそんなに大きな渋滞はなく、比較的スムーズに流れているといった印象です」下り線のみの規制で、大きな渋滞は見られませんでした。しかし、規制が始まる場所から約５００メートル手前の場所では…。■宮脇靖知キャスターリポート（中区竹屋町の陸橋から）「時刻は現在７時４５分です。国道２号線、今いる場所が竹屋町方面。この先が市役所観音方面で交通規制が始まる道路ですが、反対側の車線に比べると車が渋滞しています」車線規制が始まる前の場所では、車の列が長くなっている場所もありました。日中の車線規制が始まった初日。工事を進める広島国道事務所の職員も、現場の渋滞などを確認に訪れました。■広島国道事務所 玉國和広 調査設計課長「どうしても最初はまだみなさん規制を知らない人もいると思うので、引き続き状況は注視する必要がある」（２：１１）２００３年に西区観音本町まで開通した西広島バイパス。市の財政難で工事が中断していましたが、２０１６年に市が工事再開を求める方針に変わり、その後、国が事業費を計上。工事再開に至りました。本格的な工事に伴う車線規制により、朝の通勤時間帯を中心に現在の１．５倍となる最大９キロの渋滞が予測されています。■ラジオブース「国道２号線はいつも以上に渋滞する恐れがあります」日々、ラジオで情報を伝える日本道路交通情報センター。上下線の規制が始まる３日朝の渋滞の予測は…。■日本道路交通情報センター 植野有紀さん「距離が長くなるのと、あと時間帯も少し変わるかなと。いつもでしたら７時１０分くらいから渋滞が長くなるんですけど、７時より前ぐらいから渋滞が始まるんじゃないかと」渋滞緩和のため、国は迂回ルートとして２号線の南北にある４つの道路の利用を呼びかけています。公共交通機関の利用を促進しようと、バス会社も協力します。広電バスなどでは、一部の路線で午前９時台の便を増やすなど、時差出勤に対応します。■利用者「フレックスではあるので、開始時間は自分でコントロールできるので様子見ですね」渋滞対策に企業も取り組みます。こちらの運送会社では、きょう（２日）西広島バイパスを利用する予定だった１０台のうち８台を高速道路の利用に切り替え、２台は早朝に時間をずらして稼働しました。■カープトラック 武田真哉さん「西広島バイパスが大動脈なので、今回の延伸工事っていうのは待ち望んでいたことなので、地場の運送会社としてできるだけ協力できるようにしたいなと思ってます」いよいよ動き出した「西広島バイパス」の延伸工事。３日の朝からは、上下線両方の車線規制が始まります。（２０２５年１０月２日放送）