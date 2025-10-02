まふまふ、最新曲「死神様にお願い」がドラマ『死ぬまでバズってろ！！』OP主題歌に決定
まふまふが7月23日に配信リリースした最新楽曲「死神様にお願い」が、10月16日より放送のMBS ドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』のオープニング主題歌に起用された。
ふせでぃによるコミック『死ぬまでバズってろ！！』が、MBSドラマ特区枠で実写ドラマ化。乃木坂46卒業後、地上波ドラマ初出演となる与田祐希が主人公・浅野加菜子役を演じる。
オープニング主題歌となった「死神様にお願い」は、まふまふらしい独特の世界観と繊細な歌声が印象的で疾走感のあるバンドサウンドが特徴の一曲。YouTubeでは既に320万再生を突破し話題を呼んでいる。楽曲は現在各種音楽配信サービスにてダウンロード・ストリーミングともに好評配信中。
「死神様にお願い」
2025.7.23(水) Digital Release
作詞・作曲・編曲：まふまふ
MBSドラマ特区「死ぬまでバズってろ！！」オープニング主題歌
配信リンク：https://a-sketch-inc.lnk.to/mafumafu_shinigamisama_ni_onegai
ドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』
■あらすじ
パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子。
彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。
鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に、、、！？
■作品情報
出演：与田祐希、櫻井海音、鈴木仁、星乃夢奈 ほか
監督：戸塚寛人、佃直樹
脚本：政池洋佑、木江恭、鶴田幸伸
制作プロダクション：ソケット
製作：「死ぬまでバズってろ！！」製作委員会・MBS
■放送情報
ドラマ特区「死ぬまでバズってろ！！」
2025 年 10月16日（木）初回放送スタート
MBS：10月16日（木）より 毎週木曜 24時59分〜
テレビ神奈川：10月16日（木）より毎週木曜 23時30分〜
チバテレ：10月17日（金）より毎週金曜 23時00分〜
テレ玉：10月22日（水）より毎週水曜 24時00分〜
とちテレ：10月23日（木）より毎週木曜 23時30分〜
群馬テレビ：10月23日（木）より毎週木曜 24時00分〜
■公式HP
https://www.mbs.jp/shinubuzz/
■公式 SNS
公式 X(旧 Twitter)：@dramatokku_mbs https://twitter.com/dramatokku_mbs
公式 Instagram：@dramatokku_mbs https://www.instagram.com/dramatokku_mbs
公式 TikTok：@drama_mbs https://www.tiktok.com/@drama_mbs
公式タグ：#死ぬバズ ＃ドラマ特区
■配信
TVer、MBS 動画イズムで見逃し配信
FOD見放題にて独占配信決定
■原作情報
原作:ふせでぃ「死ぬまでバズってろ！！」 （文藝春秋）
原作漫画クレジット・・・・・Ⓒふせでぃ／文藝春秋
ドラマ素材・・・・Ⓒ「死ぬまでバズってろ！！」製作委員会・MBS
