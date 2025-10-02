ワンオクTaka、骨折していた左足小指の経過報告「無理せずリハビリします」レントゲン写真も公開
【モデルプレス＝2025/10/02】ONE OK ROCKのボーカル・Takaが10月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。骨折の経過を報告した。
【写真】ワンオクTaka、骨が「くっついた」レントゲン画像
8月31日に開催された日本ツアー「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025」の日産スタジアム公演にて左足の小指を骨折したことを自身のInstagramで報告していたTaka。骨折から約1ヶ月が経過しTakaは「くっついた。無理せずリハビリします。本当にみなさんのおかげです」と投稿。足のレントゲン写真も公開し現在の経過を伝えている。
8月31日に投稿した動画で「Delusion:All」の歌唱中に小指の付け根が折れてしまったことを明かし「歌ってるときに後ろに足ついたときにものすごい勢いでグチャッとなった。『あっ』となったんですけど…みなさんにはみっともない姿を見せてしまった」と当時の状況を説明した。（modelpress編集部）
◆Taka、公演中に左足の小指を骨折
◆Taka、公演中に左足小指を骨折していた
