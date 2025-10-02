紺野彩夏の夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/02】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／紺野彩夏（こんの・あやか／26）】
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」（10⽉18⽇開催＠幕張メッセ9-11ホール）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
【写真】紺野彩夏、デコルテ大胆披露のベアトップ姿
【Not Sponsored 記事】
◆紺野彩夏の夢を叶える秘訣
（2025年8月に「挑戦し続けること」と回答していたのを振り返り）う〜ん、変わらないですね。今、演じたいと思っている役が沢山あるのですが、ちょっとずつお話をいただくことが増えたんです。それは挑戦し続けたことや諦めなかった結果なのかなと思うので、諦めずに一生懸命やっていくことが大事だなとより思いました。
◆ガルアワ本番に向けての意気込み
「ガルアワ」にはこれまでも沢山出させていただいていますが、今回は15周年ということでとっても盛り上がるステージになるのではないかと楽しみにしています！着用するブランドのテイストがステージごとで違うので、服によって合わせた表情を見てもらいたいです。
◆「ガルアワ2025 A／W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。板野友美・ゆうちゃみなど多数のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄が務める。（modelpress編集部）
