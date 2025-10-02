ぼる塾のあんりが９月２６日、鬼越トマホークのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、「ずっと言ってなかったことがある」として、驚きの家族構成を告白した。

あんりは、ヤンキーバリバリの暴走族の父親とレディースの母親が両親だとテレビなどで告白しており、父の写真なども公開しているが、「ずっと言ってなかったことあって」と突然切り出すと「邪魔臭くて言ってなかったけど、実はそこはもう離婚していて」と言い出し、鬼越の２人は「えーっ！」と仰天。

あんりは「こういう風に長くおしゃべりするところがない。説明が必要だから、エピソードトークをするときにパッパッと言った方がいいから敢えて言ってなくて」と説明し「幼稚園の頃、物心つく前に離婚してた」と明かした。

ただ離婚しても両親は週末に会っていたといい、父親に引き取られたあんりは「お兄ちゃん２人いて、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さんが住んでいて、孤独がなかった」「運動会の行事にもお父さんもお母さんも来てたから、あんまり感覚がなかった」という。

小学校１年の頃、突然父親から部屋に来るようにと呼ばれ、部屋を開けると「フィリピン人の女性がケンタッキーを食べていた」といい「あれ？って１回閉めて、おじいちゃんのところにいって『外国の人がケンタッキー食べてる』って言ったら、おじいちゃんが抱きしめてくれて『もう一回パパのところに行きなさい』って」と言われ再び部屋を訪問。

すると父親が「パパはこの人と結婚する」と言い出し「でも、あんりのママはママだから、この人のことは名前で呼べばいい」と言ってくれたという。その女性は今も父と結婚しており「フィリピン人の母と父はそこから暮らしている」という。そのフィリピン人の母と父の間には妹も生まれた。

実の母も「何番目の旦那さんかわからないが、そこに弟が生まれている」といい「なので私は５人きょうだいだけど、下２人は異母兄弟と異父兄弟」と明かしていた。