最近の100均クオリティすんごい、、！【セリア】在庫あったら即カゴ！「110円バッグ」

レジャーや推し活など、荷物が増えがちなシーンで活躍してくれるトートバッグ。汚れや傷を気にせず気軽にガシガシ使えるバッグが欲しいなら【セリア】をチェックして！ メッシュやシャイニーなどトレンド感のある素材に注目。本当にプチプラ？ と思わず二度見してしまいそうな高見えバッグが揃っています。

大容量 × メッシュ素材はレジャーにぴったり！

【セリア】「メッシュトートバッグ（ブラック・グレー）」\110（税込）

透け感のあるメッシュ素材が、軽やかな抜け感とアクティブなムードを演出してくれるトートバッグ。ペットボトルやタオルなどかさばる荷物もざっくり入るサイズ感で、レジャーやジム通いの相棒にぴったりです。グレーの落ち着いたカラーだから、ポップに寄りすぎず大人でも使いやすいのが魅力。世代や性別を問わないおすすめのバッグです。

推し活も楽しくなりそうなシャイニーカラートート

【セリア】「シャイニートートバッグ」\110（税込）

きらりと光るシャイニーカラーで、気分もテンションも上がりそうな一品。さっと持つだけで着こなしのアクセントになってくれそうです。キャッチーな見た目は、推し活やライブイベントでも活躍の予感。約8cmのマチがあるから、ペットボトルなど幅のあるアイテムも収納しやすいのが嬉しいポイントです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M