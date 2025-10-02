Snow Man・渡辺翔太、「デンティス」新CMで3キャラクターを演じ分け！ すみだ水族館コラボでSPナレーションも
Snow Man・渡辺翔太が出演する「デンティス」（リベルタ）の新WEB CM「3人のデンティス」篇が、10月2日から公開された。
【動画】渡辺翔太が3つの姿で降臨！ デンティス 秋冬CM「3人のデンティス」篇2種
“目覚めてすぐキスできる”恋するハミガキ「デンティス」のブランドアンバサダーとして2年目となる渡辺。今年の春夏CMでは、息を意識する距離感で語りかける渡辺の姿が話題となった。
今回公開される新CMでは、今までの爽やかで優しい雰囲気はそのままに、3種類の「デンティス」歯磨き粉をイメージした“3人の渡辺”が登場。
みんなを引っ張るカリスマ、自信あふれるリーダータイプの「オリジナル」（スッキリ爽快ミント）、無邪気で人懐っこい、年下甘えん坊タイプの「レモングラス」（甘くて爽やか）、
知的で面倒見がいい、頼れるお兄さんタイプ「ホワイトニング」（ホワイトニングと口臭をダブルケア）を演じた渡辺。
それぞれ異なるキャラクターを演じることで、「デンティス」の多様なフレーバーを選ぶ楽しみが存分に伝わる仕上がりになっている。
撮影では、まったく異なる見た目の渡辺が3人登場するという斬新な演出が行われ、普段のイメージとは一味違う表情を披露。渡辺本人にとっても、斬新かつ新鮮な時間となったようだ。現場では思わず笑みがこぼれる瞬間もあり、和やかな雰囲気の中で撮影が進んだ。
インタビューでは今回演じた3人のうち、自分に一番近いキャラクターを聞かれると、「どれも当てはまらない」と言いつつ、「強いて言うならホワイトニング」「グループ内では年長組なので、頼れるお兄ちゃん」が一番近いと照れながらも話した。
また、9月8日に新発売されたマウススプレーがかなりお気に入りなようで、収録前や気持ちを切り替えたい時など、サッと使えるように現場バッグに入れておきたいアイテムだと語った。
さらに、“恋する二人を応援する”「デンティス」は、“近づくと、もっと好きになる。”をコミュニケーションコンセプトに掲げている、東京のデートスポットとしてもおなじみの東京・すみだ水族館と恋するカップルを応援する企画として、「〈恋する水族館〉コラボレーション」を実施。10月2日〜31日までの期間中、ここでしか聞けない渡辺のスペシャルナレーション、デンティスコラボドリンク、恋にちなんだ「いきものハートMAP」など、コラボコンテンツが目白押しとなっている。
渡辺翔太が出演するデンティス新WEB CM「3人のデンティス」篇は公開中。
渡辺のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■渡辺翔太
――今回3人のキャラクターを演じてもらいましたが、ご自身はどのキャラクターに一番近いですか？
渡辺：どれにも当てはまってないですね（笑）。でもグループの中では年長組ではあるので、一応、年齢上「頼れるお兄ちゃん」のホワイトニングが近いっていうことにします。
――デンティスで気になるアイテムはありますか？
渡辺：新発売のマスカットフレーバーですね。先ほどご飯休憩の後にそれで歯を1回磨かせてもらったんですけど、結構鼻に抜けるようなマスカット感がありました。だから、今までのデンティスのミントなどのクールさとはまた少し違った、甘さみたいなものがあって、これは新しいなと感じました。お子さんにもおすすめだと思いました。
――今回新商品のマウススプレーを使ってみてどうですか？
渡辺：めっちゃよかったです。これほんとに！ 仕事中とかにめちゃくちゃ使いたいなって思いました。ポッケにも入れられるし、気持ちを切り替えたい瞬間とか、収録の前とか、爽快感や清涼感があって、スッキリします。これめちゃめちゃ欲しいですね。現場バックの中に入れておくとか、色々な場面で活躍しそうです。
