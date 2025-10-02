¾®Àî¾½Á°¶¶»ÔÄ¹¡¡¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¤·¤¿ÃËÀ¿¦°÷¤Î¹ß³Ê½èÊ¬¤òÈÝÄê¡Ö´õË¾¹ßÇ¤À©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°ÛÆ°¡×
¡¡»ÔÌò½ê¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤È¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê£´£²¡Ë¤¬£²Æü¡¢Á°¶¶»ÔµÄ²ñÄ£¼Ë¤Ç£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë»ÔµÄ¤é¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¾®Àî»á¤Ï£²£´Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¡££²£¶Æü¤Ë¤âÈó¸ø³«¤Î²ñ¹ç¤ÇµÄ°÷¤é¤ËÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢³Æ½ê¤«¤éÀâÌÀÉÔÂ¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°£±£°»þ¤«¤éÌó£²»þ´Ö¡¢»ÔµÄ¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤ë·Á¤Ç²þ¤á¤ÆÁûÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ÏÃËÀ¿¦°÷¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀâÌÀ²ñ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¾®Àî»á¤Ï¡ÖµÄ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ä¤´°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤Î¹Í¤¨¤ò¤ªÅú¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³Æ²ñÇÉ¤«¤é¤ÏÂçÊÑ¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÃËÀ¿¦°÷¤¬¹ß³Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖËÜ»Ô¤Î´õË¾¹ßÇ¤À©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°ÛÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸åÁíÌ³Éô¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÆü¤âµÄ²ñ¤«¤é¿§¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¸·¤·¤¤À¼¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿»Ù±ç¼Ô¤äÊÛ¸î»Î¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¼èºà»þÆ±ÍÍ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤¬¤È¤ó¤À¤¬¡¢¾®Àî»á¤¬±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£