元日向坂46一期生、大阪万博へ 「イッキサンしか勝たん」とファン歓喜
元日向坂46の佐々木久美が1日、自身のインスタグラムを更新し、大阪万博を訪れたことを報告。同じく一期生として活動した佐々木美玲、東村芽依の姿もあり、ファンから歓喜の声が寄せられている。
【写真】大阪万博を満喫する佐々木久美、佐々木美玲、東村芽依
投稿には「こんにちは〜 万博だよ〜 大屋根リングすごくすき」とつづられ、佐々木美玲、東村との3ショットも公開された。巨大な木造建築「大屋根リング」を背景に、3人が並んで写る姿が収められている。
佐々木美玲も、自身のインスタグラムを更新し、「大阪万博行ってきました ミャクミャク〜」と報告。それぞれの投稿からは、仲良く観光を楽しむ様子が伝わってくる。
ファンからは「仲良しイッキサン最高！」「メンツ強すぎる」「イッキサンしか勝たん」といった歓喜の声が続々と寄せられている。
引用：「佐々木久美」インスタグラム（＠kumisasaki_）、「佐々木美玲」インスタグラム（＠mireisasaki_official）
【写真】大阪万博を満喫する佐々木久美、佐々木美玲、東村芽依
投稿には「こんにちは〜 万博だよ〜 大屋根リングすごくすき」とつづられ、佐々木美玲、東村との3ショットも公開された。巨大な木造建築「大屋根リング」を背景に、3人が並んで写る姿が収められている。
ファンからは「仲良しイッキサン最高！」「メンツ強すぎる」「イッキサンしか勝たん」といった歓喜の声が続々と寄せられている。
引用：「佐々木久美」インスタグラム（＠kumisasaki_）、「佐々木美玲」インスタグラム（＠mireisasaki_official）