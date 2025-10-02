「エアコン直った」と強調しそれがフリに

お笑いコンビ・イワイガワの岩井ジョニ男さんが、2025年9月13日にYouTubeに投稿した動画で、製造から50年以上が経過した愛車・2代目「カローラ」のエアコンが爆発するというハプニングがありました。

【動画】笑いの神には愛される！ ジョニ男さんと白煙をあげたカローラ

「ジョニ男ちゃんねる#1【前編】〜岩井ジョニ男、トンネルで涼む。〜」と題した動画の冒頭では、ジョニ男さんが、53年前に製造された2ドアセダンの愛車・2代目カローラともに颯爽と登場。「1972年のカローラ。そして、エアコンが直りました」と、クルマの状態が万全であることをアピールしました。

企画は、千葉方面に向かい、トンネル内で涼むという内容でしたが、撮影当日は熱中症アラートが発令中。ジョニ男さんは「そんな日にまさか（ロケを）やるとは思わなくて」と困惑しつつも、「でも、エアコン直ったんで」と、移動には自信をのぞかせていました。

ところが、車内に乗り込み、現在の3点式とは異なるシートベルトについて説明していた最中、突然爆発音が響き、車内に白煙が発生。慌ててエンジンを停止したジョニ男さんは、「ぶっ壊れた！ いきなり……エアコンがぶっ壊れました！」と驚きの表情で報告。思わぬ大ハプニングに、車内は大爆笑となりました。

結局エアコンなしで目的地を目指すことになりましたが、山手トンネル内は体感40度ほどの猛暑。さすがのジョニ男さんも「異常に暑いです」とコメントし、開始15分にして「急遽、居酒屋トークに変えたい」と、早くも“帰りたいモード”に。

それでも文句を言いながらも、後編の「ジョニ男ちゃんねる#2【後編】〜岩井ジョニ男、トンネルで涼む。〜」では、出発から3時間20分後に目的地の燈籠坂大師の切通しトンネルに無事到着。同地をしっかりと満喫することができました。