バレーボールの大同生命ＳＶリーグは２日、東京都内で２０２５〜２０２６年シーズンの開幕会見を開き、女子全１４チームの代表選手が出席した。昨シーズンの年間女王でＭＶＰの大阪Ｍの林琴奈は「（チームは）あまり天狗（てんぐ）にはなっていない」と明かし、今季への思いを語った。

「１人１人が自分の課題に向き合ったりとか、新しいことにチャレンジしたりなので。自分の成長をという感じでやっている」とチーム全員が今季に向けて前向きに取り組んでいると明かした林。チームは新たに「難しいボールも打って返したり、相手にうまく攻撃させないところも言われている。新たな挑戦にしているプレーもある」と明かした。

「言っていいのかわからないが…」と詳細は伏せつつも「攻撃で工夫してやっている」とヒントを出し、「見ていたらなんとなくこういうことか（と分かる）。試合で１、２本出るかというチャレンジなので、出していきたい」と意欲を示した。

今季に向けては「相手もメンバーが変わる。自分たちが今年練習してきたものを出して、成長しながら一つ一つ勝っていく。最後いい形で優勝につなげられれば」と意気込んだ。

開幕戦（１０日・おおきにアリーナ舞洲）は姫路と対戦する。