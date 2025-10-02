INI、SWEET STEADY、STARGLOWがNHK『Venue101』出演 生放送でトーク＆ライブ披露
NHKの音楽番組『Venue101』に、INI、SWEET STEADY、STARGLOWの3組が出演することが発表された。放送は4日午後11時から、NHK総合にて生放送される。
今回の放送では、INIが全国ツアーで培った“ダンスボーカルグループあるある”を披露。サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生したINIは、今年26万人を動員した全国ツアーを成功させており、披露する「君がいたから」はデビュー4年を総括するバラードソングとなっている。
昨年3月に「KAWAII LAB.」からデビューしたSWEET STEADYは、結成前から全員がアイドル歴を持つ実力派グループ。恋愛中のもやもやとした気持ちを歌った「YAKIMOCHI」を届けるほか、姉妹グループとの意外な関係についてもトークが展開される。
さらに、9月22日にプレデビューしたばかりのSTARGLOWが登場。SKY-HIが主宰するレーベル／事務所のBMSGから誕生した平均年齢18.6歳の5人組で、オーディション最終審査の課題曲「Moonchaser」を披露する。デビュー直後ならではの悩みを先輩グループやMCとともに語り合う場面も予定されている。
MCは濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花が務め、ナレーションは服部伴蔵門が担当。番組はNHK ONEでも同時配信され、放送後1週間の見逃し配信も予定されている。
■放送予定
10月4日（土）後11：00〜後11：30 ＜NHK総合・生放送＞
出演：INI「君がいたから」／SWEET STEADY「YAKIMOCHI」／STARGLOW「Moonchaser」
