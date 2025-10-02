渡部篤郎、ダンディな声に会場から黄色い悲鳴 佐藤二朗は被せボケに大ツッコミ
映画『爆弾』（10月31日公開）のジャパンプレミアイベントが2日、都内で開催。主要キャストが大集結した。
【集合ショット】豪華すぎ！山田裕貴＆佐藤二朗らキャストが集結
この日は、山田裕貴、伊藤沙莉、染谷将太、坂東龍汰、寛一郎、渡部篤郎、佐藤二朗、永井聡監督が参加。レッドカーペットを歩き、華やかにイベントを彩った。レッドカーペットを歩き終えた後に、ステージでトークセッションも実施。あいさつ順が回ってきた渡部は話し始めた瞬間に佐藤の前に動き出してニヤリ。佐藤が「渡部さん、完全に被ってる」とツッコむと会場には笑いが起きていた。「これだけ素晴らしい俳優の中に私も入れてもらったこと、心より感謝します。あまりお礼を言えなかったので、ありがとうございます。楽しんでいってください」と渡部はダンディな声であいさつすると、会場の歓声を聞いた佐藤は「何そのカッコいいの」とぼやいていた。
日本最大級のミステリーランキング「このミステリーがすごい！ 2023年版」（宝島社）、「ミステリが読みたい 2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩の同名小説（講談社文庫）を映像化。爆弾の在りかを探す警察と犯人との取調室で行われる先読み不能の謎解きゲームと東京中を駆けめぐる爆弾探しがリアルタイムで進行する、ミステリーとアクションが織り成すエンターテイメントとなっている。
主演の山田が演じるのは、警視庁捜査一課の交渉人・類家。爆弾捜索に奔走する巡査・倖田役に伊藤。取調室の椅子に座る謎の男・スズキタゴサクを佐藤が演じる。さらに、スズキの過去を追う所轄の刑事・等々力役を染谷、類家の上司でスズキと交渉する清宮役を渡部が。そして、倖田と同じく交番勤務の巡査長・矢吹役で坂東、スズキの見張り役の刑事・伊勢役で寛一郎が出演する。
