9月26日、株式会社大創産業がDAISOの公式キャラクター「だいぞう」を発表しました。

「私たちは現在、グローバル展開しており、国内はもちろん海外のお客様にもより一層私たちのブランドに親しみを感じていただくことを目指しています」という同社グローバル広報課の後藤さんに「だいぞう」に関する話を伺いました。

だいぞうは「国内外の従業員から公募し投票の結果決定いたしました」とのこと。だいぞうという名前はDAISOにちなんだものとなっています。

だいぞう誕生の経緯については「国内外の従業員が共通のビジョンを持ち、一体感を持ってブランドの魅力を世界中に発信していくための“アイコン”となる存在が必要だと考えました。新しく誕生した公式キャラクターは、世界中の人々に愛される存在として、社員とお客様を結びつける架け橋となることを期待しています」

「このキャラクターを通じて、私たちが大切にしている価値観をより親しみやすい形で伝え、今後さらに多くのお客様に私たちのブランドのファンになっていただきたいと考えております」と話します。

海外展開を積極的に推進していることもあり、企業キャラクターとしてのだいぞうは海外におけるイメージ戦略の一環なのかと思いきや、「（直接的な）関係はございません。国内はもちろん海外のお客様にもより一層私たちのブランドに親しみを感じていただくことを目指しています」とのことでした。



https://x.com/daiso_jp/status/1971397742019895641

「だいぞう」誕生記念のプレゼントキャンペーンや、「だいぞう」オリジナルグッズも「好評いただいております」といいます。

DAISOのグローバル化と同期して、だいぞうもグローバルな企業キャラクターとなっていくのでしょうか。

だいぞうプロフィール

親しみやすい丸みのあるフォルムに、DAISOの「D」をかたどったポシェットがトレードマーク

名前：だいぞう

誕生日：12月5日

出身地：広島県

身長：100.3 cm

体重：100.3 kg

職業：DAISOスタッフ

趣味：DAISOパトロールを兼ねた旅行

好きな食べ物：りんご、こだわりのむき甘栗

ハマっていること：DAISOパトロールが大好き！最近は英語の勉強をはじめた

だいぞう特設サイト

https://www.daiso-sangyo.co.jp/daizo[リンク]

※画像提供：株式会社大創産業

(執筆者: 6PAC)