ドジャースのベン・ロートベット捕手（28）が2日までに更新されたYouTubeチャンネル「Foul Territory」にゲスト出演。ドジャースの豪華投手陣について語る場面があった。

ロートベットは、夏のトレード期限でレイズから移籍し、スミス、ラッシングの相次ぐケガにより、レギュラーシーズン最終盤で出場機会を多く得た。その中で、リードや守備力が評価され投手陣を好投に導く試合も多かった。

番組でドジャースの豪華投手陣について聞かれたロートベットは「本当にキャッチングできてありがたいし、見逃せない投手たち」と即答した。

「彼らの強みを最大限に生かしたい。球が良すぎるからゾーンで勝負しない手はないし、打者の弱点を突く。俺は彼らがゾーンを埋めて、持ち味を発揮できるようにベストを尽くしてる。毎日、5、6、7イニングを質の高い投球で投げるチャンスがあるから本当に楽しい」と説明した。

さらに「グラスノーは純粋に凄い球を持ってるし、ゾーンを埋めようとしてる。スネルはボールを動かせるし、山本はまるでビデオゲームみたいだ」と各選手の特徴についても明かした。