ドジャースのベン・ロートベット捕手（28）が2日までに更新されたYouTubeチャンネル「Foul Territory」にゲスト出演。ドジャース加入後に「一番凄い」と思った選手について明かす場面があった。

ロートベットは、夏のトレード期限でレイズから移籍し、スミス、ラッシングの相次ぐケガにより、レギュラーシーズン最終盤で出場機会を多く得た。その中で、リードや守備力が評価され投手陣を好投に導く試合も多かった。

番組で「ドジャースに来て“一番凄い”と思った選手は？」という質問を受けて、ロートベットは「1人に決められないよ」と苦笑い。

「みんなルーティンに凄く厳格で印象的。投手陣の本気度が凄いね。カーショーは毎日コツコツやってるし、山本はウエイトルームにずっといて、自分のルーティンを完璧にこなしている。グラスノーもスネルも気合が入っている」と説明した。

野手についても「打撃ゲージではムーキーが見ていて楽しい。フレディも自分のルーティンをしっかり持っている」と語った上で「やっぱり1人挙げるなら翔平かな」と明かした。

「彼はいつも試合前に投げるか打つかで忙しいからあんまり準備が見られない。だからじっくり彼の準備を見てみたいんだ」と語った。