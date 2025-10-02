今、5年に一度の国勢調査が行わています。10月1日現在、日本に住む全ての人を対象とし、年齢や職業、住居に関することなど17項目を調査、日本の人口や世帯の実態を明らかにします。1回目の調査が行われたのは今から105年前の1920年、今回で22回目となります。



（街の人）

Q 国勢調査もうやりましたか

「全然、分からないです。あまり興味がないというのもありますね」



（街の人）

「もう出しました」

「ネットでもうした」

「必要だと思います。どんどん…いろいろなことがあるから」

「よく分からない。何でやるのでしょう」





（街の人）「どういうことに必要なのか発信すれば、こちらも納得して…皆さん素直にやるのでは…」一方、調査には1000億円近いばく大な費用がかかります。調査は何に役立られているのか。津川アンカーが解説します。（スタジオ解説）（津川 祥吾アンカー）私、津川の視点で気になるニュースを解説する「ツガワの目」。きょうのテーマはこちら です。・「国勢調査は本当に必要か？」国勢調査。本当に必要かということなんですね。皆さんのご家庭にもこの調査票が届いているかと思いますが、国勢調査というのは統計法という法律に基づく調査で、国民、私たちは答えなければならない義務があります。しかも、答えないと、実は罰則もあるんですね。県によると、こちらの調査を行うための費用なんですが、2025年だけで679億円。2024年までもかかるので、準備のお金も含めて約986億円、約1000億円近くかかる。1回の調査にこれだけかかって、調査員も61万人ということですね。静岡県内だけでも、だいたい2万人ぐらいの方が調査をされて、この調査票を皆さんのお宅に届けたというところだと思います。この回答ですけれども、調査員の人に、調査票を渡すか、郵送するか、インターネットで答えてください。私はスマートフォンで答えましたが、回答の期限は10月8日です。ぜひ皆さんも答えてください…ということなんですが…。この調査で、まず何が分かってくるか、少しだけご紹介しますと、最初の調査が対象の9年というふうになりましたが、100年以上やっていますが、最初は5600万人ぐらいでした、日本の人口ですね。1970年頃に1億人突破をして、最近は減ってきていますよというところも、こういった調査で分かってきます。さらには、昼間と夜の人口の違いというものも出てきます。「夜はここに自宅で寝るけれども、昼間は隣の市に働きに行きますよ」みたいな人がいますよね。昼間と夜の人口の違いというものも、この調査で出てきます。ここで、徳増さんに問題。静岡県内各市町で、昼間と夜の人口の違いが大きい…特に昼間が大きい自治体の1位はどこ？少ない1位はどこ？どうぞ、それぞれ当ててください。（徳増 ないる キャスター）昼間が多い、差が大きいということですか。（津川 祥吾アンカー）そうですね。差が一番、働きに来る人が多い…。（徳増 ないる キャスター）どうしよう、富士市。（津川 祥吾アンカー）富士市、じゃあ少ない方はどうですかね。皆さん、働きに行ってしまうところ。（徳増 ないる キャスター）分からない…浜松市。（津川 祥吾アンカー）なるほど、さすがですね。はい、正解はこちらです。はい、残念でした。（徳増 ないる キャスター）全然違う、全然違う。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これ難しいですよ、相当。（津川 祥吾アンカー）ごめんなさい。失礼しました。こういったものも、この国勢調査で分かります。でも、なんでこうなのかというのは、実は、ここだけではなくて、これからさらに調べていくことが必要になります。そのベースとなる調査ということですね。このように調査からは、さまざまなことが見えてきますけれども、国勢調査の結果、どのように使われているのか、県の担当者の方に伺ってきました。（県企画部 統計活用課 中村 瑞希さん）「調査の結果は学校の立地、街並みの整備、道路や広場の緑化、保育所の設置など生活環境の整備のための基礎資料や民間企業の製品、サービスの開発や需要予測など公的機関はもちろん企業や学術団体でも活用され、私たちの社会や暮らしを支える重要な情報基盤になっています」（スタジオ解説）（津川 祥吾 アンカー）このほかにも、衆議院の小選挙区の区割りの決定ですとか、災害対策にも使われるということですね。これは統計上のいわゆる母数というものを出す調査ですね。全数調査というものですから、さまざまな調査をする中でも、特に一番基本的になる大事な調査という形になりますので、大事なのは分かるんですが…。青山さん、ちょっとコストがかかりすぎじゃないかというところ…気になるかと思うんですが、いかがでしょうかね？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね。そもそも住民票というのがあるので、それが正確ならば、新たに調べる必要はないですし、あと、今、マイナンバーカードにいろんな情報が紐づくようになってきています。そちらもあって、なぜ旧態依然とした質問票の国勢調査をやっているのか、このあたりは、どんどんリニューアルして更新していく必要があるんですね。どうもそのあたり、硬直化しているんじゃないかなという印象は拭えないですよね。（津川 祥吾 アンカー）そうですよね。ずっと続けているからこその必要な調査ということもありますが…、対して、この時代に合わせて、このままでいいのかどうかというところもあると思います。特に、こんな問題もあります。この国勢調査なんですが、調査票の回収率というのが低下してきているというんですね。こちら、聞き取り率というのが出てきていますが、この調査票が回収率が低下しているというのは、こちら、聞き取り率というのが出てきていますが…、調査票が回収できなかった場合、調査員がご近所に聞き取りをするらしいですね。「あちらのお宅、何人お住まいですか」みたいなことを聞くという…そんなことをしているんだと思いますが、それをしている割合が、2000年は1.7%だったのですが、前回、2020年は16.3%、こういった人がだいぶ増えてきたということですね。共働きの方が多い、日頃いない、日中いないという人もいるでしょうし、プライバシーの意識の高まり、防犯意識の高まり、こういったところから、なかなか回答を得られにくくなってきていると。この調査そのものの信用性というのにも関わってくるのではないかというのは、ちょっと心配される数字もあります。実際、調査員からも、実際に行っているときに、時間がかけられるので、本当に配布するのがなかなか大変だとか、突然行くと拒否反応されてしまう…。分かりますよね。突然知らない人が来ると…「出ないでください」と言われていますから、実際、調査される人たちも苦労されるかな…というふうに思います。また、この調査員を確保するというのも、なかなか大変だそうです。調査される方も大変ですが、われわれも、今、青山さんからお話がありました通り、「マイナンバー、今、だいぶ進んでいるんじゃないのかな」と。「住民基本台帳ってあるじゃないですか」と。「別々に調べる必要あるんですか」と。「本当に必要なのかな」というふうに感じる人も多いかと思います。この調査なんですが、国の国勢調査の目的としては、国内の人と世帯の実態を把握し、行政施策の基礎資料を得ることになるんだと説明されていますが、これで納得するという人はなかなかいないと思うんです。これ、ちょっと分かりにくいと思うんですね。これがどうやって私たちの生活に結びつくのかといったところまで、まだ説明が必要になってくるかと思いますし、また、最近は特にAIなどがどんどん進んでいますから、調べ方などもどんどんコストを下げて、効率的に進めていくことができるんじゃないのかなということもあるかと思います。そこで、きょうの私からの提言はこちらです。まず、目的をはっきりして国民が納得できるものにしてください。あるいは、住民基本台帳など、そういったものとも合わせた“統合型の国勢調査”に変えていく必要があるのではないかなと。これからの時代、また、新しい正確な情報というのは、さらに必要になってくるかと思いますが、その情報の集め方についても、新しい時代にあった、新しい調査というものが求められているのではないかと思います。以上、「ツガワの目」でした。