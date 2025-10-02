「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025 オープニングイベント」に、久間田琳加さんが登場しました。



【写真を見る】【久間田琳加】焼肉愛さく裂「中の白米をおかわり」自身の焼肉スタイル明かす





久間田さんは、 “お洋服がいっぱいだったので、テンションが上がった” と、ポップアップストアに大興奮。 “フォトスポットもたくさんあって、日本ではないみたい。旅行に来たみたい” と、目を輝かせていました。







MCから「自分らしさ」を問われると、久間田さんは “大好きなご飯をいっぱい食べてお仕事をするっていうのが、自分らしさかなと思います” と、回答。









“焼肉が好きなんですけど、「中」の白米をおかわりして食べるくらいにはご飯が大好き” と、無邪気に語りました。また、この秋注目のファッションについては “ベロアだったり、レザーだったり、素材感が面白いアイテムを取り入れたい” と話した久間田さん。









「そのファッションで出かけてみたい場所」を聞かれると “きょう着てみて、「特別な日」っていう風に思ったので、いつもより少し良い焼肉を食べに行きたいです” と話して会場を笑わせていました。

【担当：芸能情報ステーション】