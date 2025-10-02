こちらは佐渡市で行われた秋の豊作を祝う祭りです。見せ場は祭りを終わらせまいと大獅子が暴れ海に落ちる場面。ことしも大いに盛り上がったようです。



カチカチと音を鳴らしやってきた大獅子。中には大人が12人も入り、集落を一軒一軒まわって厄を払います。



佐渡市沢崎集落の伝統の祭りです。祭りのクライマックス…大獅子がやってきたのは港です。すると、しっぽが海へ……



この集落の獅子はかしらとしっぽが別の意思を持っていて、祭りを終わらせまいと、暴れ出したのです。大獅子が暴れるほど豊作や豊漁になるといわれています。しかし、ベテランの獅子役も海へと落ちてしまいました。





沢崎集落は過疎化が進み子どもがいないため、獅子をはやし立てる役は別の集落の小学校から希望者を募りました。〈子ども〉「なかなか覚えられないけどみんなと一緒ならやれるし楽しい」毎年この日は、島を出た青年たちが戻り祭りを手伝います。楽しさと寂しさが交錯します。〈ベテラン獅子役〉「人がいなくなるそれが切ないけど世の中の流れでしょうがない」〈若手獅子役〉「いまのおじさん連中の現役バリバリの頃を見ていたので、その記憶があるので動きはそれで覚えて、地元を盛り上げたい、続いていた伝統をそのまま自分たちの代も残し続けたい」静かな港町にはにぎやかな声が響いていました。