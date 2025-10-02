過疎の集落でにぎやかに祭り 豊作願うあまり…大獅子が海に!?｟新潟・佐渡》
こちらは佐渡市で行われた秋の豊作を祝う祭りです。見せ場は祭りを終わらせまいと大獅子が暴れ海に落ちる場面。ことしも大いに盛り上がったようです。
カチカチと音を鳴らしやってきた大獅子。中には大人が12人も入り、集落を一軒一軒まわって厄を払います。
佐渡市沢崎集落の伝統の祭りです。祭りのクライマックス…大獅子がやってきたのは港です。すると、しっぽが海へ……
この集落の獅子はかしらとしっぽが別の意思を持っていて、祭りを終わらせまいと、暴れ出したのです。大獅子が暴れるほど豊作や豊漁になるといわれています。しかし、ベテランの獅子役も海へと落ちてしまいました。
〈子ども〉
「なかなか覚えられないけどみんなと一緒ならやれるし楽しい」
毎年この日は、島を出た青年たちが戻り祭りを手伝います。楽しさと寂しさが交錯します。
〈ベテラン獅子役〉
「人がいなくなるそれが切ないけど世の中の流れでしょうがない」
〈若手獅子役〉
「いまのおじさん連中の現役バリバリの頃を見ていたので、その記憶があるので動きはそれで覚えて、地元を盛り上げたい、続いていた伝統をそのまま自分たちの代も残し続けたい」
静かな港町にはにぎやかな声が響いていました。