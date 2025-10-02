»éËÃ´Î¤È¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡ÃËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡©Àµ¤·¤¯»È¤¦¤¿¤á¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡§»éËÃ´Î¡áMASLD¤Ï·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤´ÎÂ¡ÉÂ
¶áÇ¯¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¡Ö»éËÃ´Î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊý¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÏNAFLD¡ÊÈó¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀ»éËÃÀ´Î¼À´µ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤è¤êÌÀ³Î¤Ê¿ÇÃÇ³µÇ°¤È¤·¤ÆMASLD¡ÊMetabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease¡§Âå¼Õ°Û¾ï´ØÏ¢»éËÃÀ´Î¼À´µ¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MASLD¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¡¢¹â·ì°µ¡¢»é¼Á°Û¾ï¤Ê¤É¤ÎÂå¼Õ°Û¾ï¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë´Î¼À´µ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð´Î±ê¡ÊMASH¡Ë¢ª´ÎÀþ°Ý²½¢ª´Î¹ÅÊÑ¢ª´Î¤¬¤ó¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¿©»ö¡¦±¿Æ°¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è²þÁ±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÊä´°¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î³èÍÑ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç»éËÃ´Î¤Ï¼£¤ë¤Î¤«¡©
¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤À¤±¤Ç»éËÃ´Î¤¬¡Ö¼£¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Êä½õÅª¤Ê¸ú²Ì¡Ê»éËÃ´Î¤Î²þÁ±¡¦´Î¹ÚÁÇ¤ÎÄã²¼¡Ë¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÌôÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤ä¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤ÎÂ¿ºÞÀÝ¼è¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
»éËÃ´Î¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼ç¤Ê¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹
¡ ¥ª¥á¥¬-3»éËÃ»À¡ÊEPA¡¦DHA¡Ë
¡¦¸ú²Ì¡§´ÎÂ¡¤Î»éËÃÃßÀÑ¤ÎÍÞÀ©¡¢´Î¹ÚÁÇ¤Î²þÁ±¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó´¶¼õÀ¤Î¸þ¾å
¡¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡§RCT¤ä¥á¥¿¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¤Ç°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àþ°Ý²½¤Ø¤Î¸ú²Ì¤ÏÉÔÌÀ
¡¦Ãí°ÕÅÀ¡§²á¾êÀÝ¼è¤Ç½Ð·ì·¹¸þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¢¤ê¡£EPA/DHAÈæ¤ËÃí°Õ¡£
¢ ¥Ó¥¿¥ß¥óD
¡¦¸ú²Ì¡§¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¤äËýÀ±ê¾É¤Î·Ú¸º¤òÄÌ¤¸¤¿´Îµ¡Ç½¤Î²þÁ±²ÄÇ½À
¡¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡§·çË³¾õÂÖ¤ÎNAFLD´µ¼Ô¤Ç¤ÏALT¤Î²þÁ±Êó¹ð¤¢¤ê
¡¦Ãí°ÕÅÀ¡§²á¾êÀÝ¼è¤Ç¹â¥«¥ë¥·¥¦¥à·ì¾É¤ä¿Õ¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¡£ºÎ·ì¤Ë¤è¤ë·ìÃæ25(OH)DÂ¬Äê¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
£ N-¥¢¥»¥Á¥ë¥·¥¹¥Æ¥¤¥ó¡ÊNAC¡Ë
¡¦¸ú²Ì¡§¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤Ç´ÎºÙË¦¾ã³²¤ò·Ú¸º
¡¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡§ALT¡¦AST²þÁ±¤ÎÊó¹ð¤¢¤ê¡Ê¾®µ¬ÌÏ¸¦µæ¡Ë
¡¦Ãí°ÕÅÀ¡§¥µ¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÑÎÌ´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¡£
¤ ¥¦¥³¥ó¡Ê¥¯¥ë¥¯¥ß¥ó¡Ë
¡¦¸ú²Ì¡§¹³±ê¾ÉºîÍÑ¡¢»éËÃÃßÀÑ¤ÎÍÞÀ©
¡¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡§¾®µ¬ÌÏRCT¤Ç´Î¹ÚÁÇ²þÁ±¡¦´Î»éËÃ¸º¾¯¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§
¡¦Ãí°ÕÅÀ¡§µÛ¼ýÎ¨¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤¿À½ºÞ¤òÁª¤Ö¡£²á¾êÀÝ¼è¤Ç°ßÄ²¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¡£
¥ ¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡¿¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹
¡¦¸ú²Ì¡§Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÄ²´Î¼´¤ò²þÁ±¤·¡¢´Î±ê¿Ê¹Ô¤òÍÞÀ©
¡¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡§´Î¹ÚÁÇ¡¦¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¤Î²þÁ±¤òÊó¹ð
¡¦Ãí°ÕÅÀ¡§¶Ý³ô¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ê¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£À°Ä²Ìô¤È¤Ï¶èÊÌ¤¬É¬Í×¡£
Ãí°ÕÅÀ¡§¥µ¥×¥ê¤Ï¡ÖÊä½õ¡×¡¢¼çÂÎ¤Ï¿©»ö¤È±¿Æ°
»éËÃ´Î¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ï¡¢¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¤ò´Þ¤á¤¿¿©»ö¤Î²þÁ±¡×¡Ö¶ÚÆùÎÌ¤ò°Ý»ý¡¦Áý²Ã¤µ¤»¤ë±¿Æ°¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÂÎ½Å´ÉÍý¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¾å¤Ç½é¤á¤ÆÍ¸ú¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²á¾ê¤ÊÀÝ¼è¤Ï´ÎÂ¡¤ËµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÊ£¿ô¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢°å»Õ¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢»éËÃ´Î¡ÊMASLD¡Ë¤Î¿Ê¹Ô¤òËÉ¤°¤¦¤¨¤Ç¤ÎÊä½õÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢²á¿®¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È²Ê³ØÅªº¬µò¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿©»ö¤È±¿Æ°¤Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
[Ê¸¡§ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¡À¤ÎÉ ÂÙ]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¦À¤ÎÉ ÂÙ¡Ê¤»¤é ¤ä¤¹¤·¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£½é´ü¸¦½¤¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤äÃÏ°è¤Î±¿Æ°ÎÅË¡»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤ÎÎ×¾²¡¢¶µ°é¡¢¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¹â¹»Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Î°å»ö°Ñ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£±¿Æ°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÇÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ÜÀß¤Î°åÎÅÂÎÀ©À°È÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£