手島優、1歳長男と“相合傘”ショット「優男過ぎる」 わが子の成長感じる「見て覚えてるんだろうなぁ」
タレントの手島優（43）が1日、自身のブログを更新。長男（1）との“相合傘”ショットを披露した。
【写真】「優男過ぎる」手島優＆1歳長男の“相合傘”ショット
手島は「母感動！」と題し、「てじっ子が『ママこっち!!」と言って傘をさしてくれました」と長男の持つ傘にかがんで入って、“相合傘”をする写真をアップ。「優男過ぎる」「傘の差し方も教えたわけじゃないのに見て覚えてるんだろうなぁ」と感動した様子で、「日々色んなこと学んでいて成長を感じます」と息子を見守る母の気持ちをつづった。
コメント欄には「幸せだね」「感動するね」などの声が寄せられている。
手島は2022年11月、一般男性と結婚。23年10月に長男を出産した。
