パステルや水彩で四季折々の自然や動物たちを生き生きと描く絵本作家のかめおかあきこさんの原画展が庄内町で開かれています。

米沢市出身の「かめおかあきこ」さんは、絵と物語の両方を手掛ける絵本作家として２０００年にデビューし、絵本はアジア各国やフランスでも出版されています。

昨年度には小学３年生の国語の教科書の挿絵を担当するなど、活動の場を年々広げています。

内藤秀因水彩画記念館 後藤恵 学芸員「東北や山形を連想させる豊かな四季の風景。毛並みや表情など細部までこだわりを感じる動物たちの姿。だれかのことを思ってひたむきに行動する登場人物たちの姿などが特徴」

今回の企画展にはこれまで出版してきた作品の中からおよそ８０点の原画が並びます。

こちらは、白い毛並みが愛らしい「オコジョのタッチィ」です。

季節の移ろいとともに姿を変える自然と、タッチィや森の仲間たちの物語りで、かめおかさんの代表作です。

中には、マンガのように吹き出しがある作品も。

「かんばんのないコーヒーや」はそんな作品のひとつです。

主人公のオオカミくんが初めてのお店に入る場面ですが…。店主のクマくんの気難しい表情。常連客ばかりのお店での気まずい空気が伝わる一コマです。

内藤秀因水彩画記念館 後藤恵 学芸員「コーヒーやに初めて入った時の緊張感や、それを越える素晴らしい一杯に巡り合えた感動がよく表現されていますよね」

セリフが入る前の貴重な原画も展示されています。生き生きとした筆遣いや色彩はもちろん、どんなことを喋っているのか想像するだけでも楽しめそうです。

かめおかあきこ原画展は１１月９日まで内藤秀因水彩画記念館で開かれています。