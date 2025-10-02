カタール航空は、ミシュラン2つ星レストラン「Crony」の春田理宏シェフとコラボレーションした機内食の提供を、東京/成田発ドーハ行きのビジネスクラスで10月1日から開始した。

3品構成の特別コースで、前菜には昆布の旨味を活かした茶碗蒸し、メインには黒酢ソースで仕上げた和牛と抹茶おにぎり、デザートにはホワイトチョコレートとバニラのムースで雲をイメージした「クラウド」を用意した。食材は持続可能な取り組みと季節感を重視し、日本国内で調達する。

春田理宏シェフは、「世界最高の航空会社であるカタール航空とご一緒でき、大変光栄です。今回のコラボレーションを通じて、私の取り組みである“持続可能な日本の美食”を世界中のお客様にご紹介できることを嬉しく思います。カタール航空は卓越した機内食で広く知られています。最高のプレミアム体験を提供するために、細部に至るまで徹底し、特別メニューの創造においても一切の妥協がなく、深く感銘を受けました。このメニューを通じて、日本の素晴らしい食材をご紹介し、空の上で忘れられない美食体験をお届けしたいと考えています」とコメントした。