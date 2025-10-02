地元の企業や職業について知り、地元で働くことの魅力を伝えようと、きょう大蔵村の中学校で出張職場体験が行われました。

【写真を見る】働き手の地元定着を 大蔵村の中学校で出張職場体験 普段できない”お仕事体験”に興味津々（山形）

若い世代の働き手が減少している大蔵村では、中学生が地元企業などの仕事を体験することで生徒たちに地元の仕事の魅力を知ってもらう「Ｏｈ蔵 Ｊｏｂ Ｔｒｉａｌ（おおくらじょぶとらいある）」を去年から行っています。

きょうは、大蔵中学校に最上地域や庄内地域の企業など１１の事業者がブースを作り、全校生徒８２人が様々な仕事を体験しました。

こちらの生徒が白衣を着て体験するのは、薬局の仕事です。さまざまなお菓子を薬に見立てて間違いのないように錠剤を処方します。

新庄警察署のブースには珍しい体験が用意されていました。

警察官「磁石刷毛法というのを使って指紋採取することを体験していただこうと思っています」

磁石の粉が付いた刷毛を使うことで指紋が浮き出てきます。普段はできない体験に生徒たちも興味津々です。

■生徒たちは

生徒「難しいです、ぼやけちゃって。警察って奥深いなって」

生徒「薬剤師に一歩近づいたような気がしました。空港で働くスタッフになりたい。（薬剤師と迷ってる？）迷ってます」

生徒「（高所作業車に乗って）怖かったです。足ブルブルでした」

社員「入社当初は（高所作業車が）怖かったですね。毎日乗っていればなれるかなと」

■企業にとっても参加に大きな意味

大蔵村で住宅設備などの設置工事を行う企業で行われていたのは、塩化ビニールの管を使った水鉄砲づくりです。

企業にとってもこの出張職場体験に参加することは大きな意味があるといいます。

押切丈治 所長「人が少ない中で人気ない所なのでうちに来てもらう種を育てる。そういった意味で参加させてもらっている」

地元の仕事の魅力を存分に味わった生徒たち。将来の夢を考える上での重要な学びとなったようでした。