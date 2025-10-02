日本代表の森保監督がCLデビューを飾った22歳の日本人DF に言及。W杯メンバーに滑り込む可能性も「自然とW杯基準でプレーができるように…」
日本代表の森保一監督が、チャンピオンズリーグ（CL）デビューを飾ったばかりの22歳について言及した。
10月２日、パラグアイ戦（10日）とブラジル戦（14日）に挑む日本代表メンバー27人が発表された。
その記者会見で、森保監督は、今年６月のインドネシア戦で代表デビューを飾り、その時以来の招集となったコペンハーゲンのDF鈴木淳之介について、「彼は今年の ６月の代表活動で非常にいいプレーをしていた。怪我がなければ継続して招集というところも考えられるぐらいのパフォーマンスをしていたなか、コペンハーゲンに移籍して怪我が癒えずに、出場できなかった」と９月シリーズで招集できなかった理由を明かした。
そのうえで、「ここ３試合は連続で出場している」と、その内容を詳細に語った。
「１試合目がカップ戦だったと思いますけど、試合に出て、そこで一気に監督のハートをつかんだ。次のリーグ戦は出場時間短かったですけど、２−１で逃げ切りの本当に切羽詰まった中で彼を起用する流れは、彼が信頼を勝ち取ったっていうところが出てたと思います」
「直近の試合でいくと、チャンピオンズリーグ（CL）、世界最高峰の大会といえるところに後半から出た。（北中米ワールドカップまで）残り１年しかないかもしれないですけど、そこで経験を積んで、この舞台に立って世界の強豪と戦っていいパフォーマンスをできれば、自然とワールドカップ基準でプレーができるということは言えるかなと思っています」
10月１日に開催されたCLのリーグフェーズ第２節で、コペンハーゲンはアゼルバイジャンのカラバフと対戦。０−２で敗れた試合で、鈴木は後半頭から出場し、初めて世界最高峰の舞台に立った。そのハイレベルな大会で好パフォーマンスを継続すれば、一気にワールドカップのメンバー入りが見えてくる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
