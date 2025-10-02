フードデリバリーサービスで、無銭飲食を繰り返したとみられる男。その手口とは。

【写真を見る】「出前館」で無銭飲食繰り返した疑い 38歳男を逮捕 返金システム悪用か 一日でうな重うなぎ・チキンステーキ・チーズインハンバーグ・アイスを大量注文「味を占めた」

コロナ禍を経て利用者が急増した「フードデリバリーサービス」。



「たまに使います。2～3か月に1回くらい」

「雨とかで家を出るのが面倒くさいと思うときに使う」

便利な一方、こんな経験をした人も。



「注文した商品と違う商品が届いて、『正しい商品を届けてほしい』という話はしたが、時間的に難しかったので返金してもらった」



商品が届かなかったり不備があったりした場合は代金が「返金」されますが、この仕組みを悪用し、無銭飲食を繰り返したとみられる男が逮捕されました。

返金を受けた後 アカウントを削除し、別の氏名や電話番号で登録

「フードデリバリーサービスで『無銭飲食』を繰り返していた男の身柄が、検察庁に送られます」



名古屋市瑞穂区の無職、東本拓也容疑者38歳。警察によりますと東本容疑者は、「出前館」にウソの氏名や住所で登録し、料理を注文。指定の場所に「置き配」して受け取ったにもかかわらず、「商品が届かない」などとウソを言って返金させた詐欺などの疑いがもたれています。

東本容疑者が1日に注文した料理がこちら。

・うな重うなぎ2倍（1990円）

・チキンステーキ4個（4360円）

・チーズインハンバーグ2個（1780円）

・アイスクリームが12個（8160円）

総額は1万6290円です。

東本容疑者は返金を受けた後アカウントを削除し、別の氏名や電話番号で登録しなおす手口で、同様の犯行を繰り返したとみられますが、驚くのはその金額。



先月までの2年半の間に1095回の注文と返金手続きを繰り返し、総額374万円の支払いを免れたとみられています。



警察の取り調べに対し東本容疑者は「味を占めて、何度もやってしまいました」と話し、容疑を認めているということです。