日産の「2ドアスーパーカー」が凄かった！ 「次期型GT-R!?」予感する1300馬力「超パワフルユニット」×“高性能エアロ”装備！ 23年公開「ハイパーフォース」コンセプトは続報に期待

まさにスーパーカー！ 日産「ハイパーフォース」に注目

2025年10月から開催される「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」。今年は2年に一度開催されるショーイヤーにあたり、未来をイメージさせるさまざまなコンセプトカーや最新のクルマが出展されます。

2年前のショーイヤーにあたる「JMS2023」では、日産から出展されたコンセプトカー「ハイパーフォース」が注目を集めました。

前回の「JMS2023」で大きな話題となった日産「ハイパーフォース」コンセプト

【画像】超カッコイイ！ これが「次期GT-R」の姿!? 画像を見る！（30枚）

ハイパーフォースは「究極のドライビングプレジャーを追求しながら、高い環境性能と日常での快適性を兼ね備えた次世代の高性能スーパーカー」として出展されました。

丸型4灯テールなど、生産終了した「GT-R」やその前身の「スカイラインGT-R」の要素が盛りこまれ、「次期型GT-Rを予感させる」としてたくさんの注目を集めたのでした。

なお、サイズなどの詳細情報については公表されませんでしたが、低重心でワイドなスタンスは、まさに「スーパーカー」と呼ぶにふさわしいシャープなフォルムです。

サーキット走行も想定されているであろう、強力なダウンフォースを生み出す空力設計は、NISMOレーシングチームとの共同開発です。

2段に分かれたフロントボンネット構造が、ダウンフォースだけでなく高い冷却性能を両立させています。

そして多くの日産ファンの心を掴んだのが、やはり丸型4灯テールの採用でしょう。GT-Rもそうですが、かつてのスカイラインGT-Rのデザインを思い浮かべる方も多いはず。

本格スポーツカーであるGT-Rシリーズのデザインを採用したあたりも、ハイパーフォースの設計コンセプトが伝わってきます。

またフロントカナード、フロントフェンダーフリップ、リアウイングの両端には、走行状況に合わせて空力性能を調整する「アクティブエアロ」機能を採用。

また、リアの二重構造ディフューザーは、ボディ形状にあわせたベストな空気の流れを形成してくれます。

そしてコックピットは、ステアリング周りに4輪のタイヤ温度や空気圧、駆動力配分などがリアルタイムで表示される造り。

さらに注目なのは、AR（拡張現実）とVR（仮想現実）を体験できる専用ヘルメットによるゲームシミュレーターモード。停車時であれば、実車のコックピットで贅沢なゲーム体験が可能です。

パワートレインは最高出力1360PSの高出力モーターを搭載。これに、進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」も採用。強力な加速と安定感のある走行を叶えています。

カーボン素材も使用される軽量な車体、そして機能性に優れた全固体電池搭載による最適な重量バランスにより、新次元のコーナリング性能が発揮されるでしょう。

ドライブモードには、サーキット走行もこなせる「R（レーシング）モード」と、快適性重視の「GT（グランドツーリング）モード」の2種類があります。シーンにあわせたベストなパフォーマンスを体感できます。

※ ※ ※

日産GT-Rは2025年8月に生産終了となり、ふたたびGT-Rシリーズの終焉が訪れました。

現在のところ、日産の経営状態悪化により、GT-Rの復活に関する公式発表はありませんが、やはり国産車のアイコン的な存在ということもあって、後継モデルへの期待がますます高まっています。

ショーイヤーにあたるJMS2025では、ひょっとするとさらに現実味が増したハイパーフォースに出会えるかもしれません。