「日本の誇り」大谷翔平、シャンパンファイトではっちゃけ！ 「いい笑顔すぎます」「臨場感あふれる写真」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は10月2日、自身のInstagramを更新。シンシナティ・レッズ戦勝利後のシャンパンファイトの様子を公開しました。
【写真】大谷翔平のシャンパンファイト
ファンからは、「おめでとうございます、次なるステージも楽しみです」「地区シリーズ進出の瞬間が見れて最高でした」「臨場感あふれる写真ありがとう」「日本の誇りです！絶対2連覇してください」「次の一歩ですね」「5枚目いい笑顔すぎます」と、称賛の声が相次いでいます。
このシャンパンファイトは、同日ドジャースタジアムで行われたポストシーズン・ワイルドカードシリーズ第2戦に勝利し、地区シリーズ進出を祝福したものです。大谷選手をはじめ日本人選手3人は勝利に結びつく活躍を見せました。
(文:勝野 里砂)
【写真】大谷翔平のシャンパンファイト
次のステージへとつなぐ勝利の美酒大谷選手は7枚の写真を掲載しました。3枚目にはカメラに向かってシャンパンを振りかける姿、5枚目には同チームの山本由伸選手とのツーショットが写っています。
ファンからは、「おめでとうございます、次なるステージも楽しみです」「地区シリーズ進出の瞬間が見れて最高でした」「臨場感あふれる写真ありがとう」「日本の誇りです！絶対2連覇してください」「次の一歩ですね」「5枚目いい笑顔すぎます」と、称賛の声が相次いでいます。
次の対戦相手は？ドジャースの次戦は5日、敵地シチズンズ・バンクパークで行われるフィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズ（3戦先勝方式）となります。今季の対戦成績はフィリーズが4勝2敗と優勢。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は大谷選手を先発起用する方針を明言しており、注目の一戦となりそうです。
(文:勝野 里砂)