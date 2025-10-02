2025年10月3日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
自分の考えややり方にこだわりすぎないこと。窮屈になってしまうかも。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
心がざわつきそう。好きなことに没頭して気分転換すると◎。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人間関係が不安定に。こまめな声がけを意識すると乗り切れるはず。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
思いきった行動にツキあり。新たなファッションに挑戦すると◎。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
身勝手な行動はひんしゅくを買うことに……。周囲の目を気にしてみて。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
見栄を張ると失敗を招くかも。太っ腹を装うのは控えよう。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
趣味が一致する友人に注目を。楽しい時間を持てるはず。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
金運が上昇。いい貯蓄法が見つかったり、欲しかった物をゲットしたりできそう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
年功序列を厳守すると◎。周囲のあなたを見る目が変わってきそう。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
新しいことを試そう。いつもと違うWebサイトには好情報があるかも。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
周囲からの称賛が集まりそう。自信を持って行動するのが大切。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
グッドアイデアが浮かぶ日。友人とのレジャープランを立てよう。
