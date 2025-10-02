今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年10月3日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


自分の考えややり方にこだわりすぎないこと。窮屈になってしまうかも。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


心がざわつきそう。好きなことに没頭して気分転換すると◎。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


人間関係が不安定に。こまめな声がけを意識すると乗り切れるはず。

9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


思いきった行動にツキあり。新たなファッションに挑戦すると◎。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


身勝手な行動はひんしゅくを買うことに……。周囲の目を気にしてみて。

7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


見栄を張ると失敗を招くかも。太っ腹を装うのは控えよう。

6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


趣味が一致する友人に注目を。楽しい時間を持てるはず。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


金運が上昇。いい貯蓄法が見つかったり、欲しかった物をゲットしたりできそう。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


年功序列を厳守すると◎。周囲のあなたを見る目が変わってきそう。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


新しいことを試そう。いつもと違うWebサイトには好情報があるかも。

2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


周囲からの称賛が集まりそう。自信を持って行動するのが大切。

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


グッドアイデアが浮かぶ日。友人とのレジャープランを立てよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)