小松菜奈、美ウエスト披露！ シャネルの大胆肌見せコーデ姿で抜群のスタイル際立つ
俳優の小松菜奈さんは10月2日、自身のInstagramを更新。大胆に肌を見せたコーディネート姿を披露しました。
【写真】美ウエスト際立つ小松菜奈
この投稿には、記事執筆時点の2日現在で6万8000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】美ウエスト際立つ小松菜奈
上品なセットアップ姿小松さんは「@chanelofficial」と、フランスのラグジュアリーブランド「CHANEL（シャネル）」のアカウントを添え、2枚の写真を投稿。ノースリーブのクロップドシャツとボトムスのセットアップを着用しています。シャツにはコサージュ、ボトムスにはパールの付いたゴージャスなベルトを着けており、上品かつおしゃれです。また、二の腕やウエストがあらわになっており、大胆な肌見せがスタイルの良さを際立たせています。
過去にも美ウエストを披露4月23日の投稿では、同ブランドのモデルショットを公開した小松さん。こちらはオールブラックのコーディネートで、黒いジャケットとショートパンツを着用しています。インナーは布面積が少ない下着のような形状。露出したウエストや脚がとても美しいです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)