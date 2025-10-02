休みの日はどう過ごす…？【SixTONES・松村北斗】に聞く“秋の過ごし方”♡
10月には主演映画『秒速5センチメートル』が公開となるSixTONES・松村北斗さん。今回は、北斗さんならどんなふうに秋を楽しむのか「北斗的“○○の秋」についてインタビューしました。ここでしか知れない北斗さんの頭の中をのぞいてみよう♡
Talk about Autumn mood
松村北斗的、秋の過ごし方
読書の秋、食欲の秋、芸術の秋……。今だから楽しめることがたくさんある季節。
そこで、北斗さんならどんなふうに秋を楽しむのか、北斗的“○○の秋”を教えてもらいました。
歩き続けるには、やっぱり秋の気候がちょうどいい
「秋は好きです。なにより過ごしやすい気候だということが、一番の理由ですが……。
だから“○○の秋”というフレーズを僕的に埋めるとしたら“散歩の秋”ですかね。
そもそも季節問わず休みの日には、外を一日中歩いていることが多いんです。歩いて、ごはん食べて、歩いて、カフェに入って、また歩いて……。
で、その途中でウインドウショッピングみたいなこともしてみたり。
ただ、どこに行くかよりも、歩くことが最大の目的みたいなところがあるので、街や自然の中をひたすら歩きに行っている感じです。
だから時間があるときは、昼前に家を出て散歩して、夜中に帰ってくることもよくあります。それくらい歩き続けるには、やっぱり秋の気候がちょうどいいですね。
外を歩いていても暑さでぐったりしないから、お昼にハンバーグ食べて、途中のカフェでケーキを食べても胃が負けない（笑）。
散歩途中にもわりとしっかりしたものを食べられる。そう考えると、食の秋という側面も見えてくるかもしれませんね」
映画『秒速5センチメートル』
10月10日全国公開
物語の主人公・遠野貴樹は、小学生の頃に転校生の篠原明里と少しずつ心を通わせる日々を過ごすものの、卒業と同時に明里が引っ越してしまう。
そして中学1年の冬、再会を果たした2人は最後の約束を交わす。30才になり東京で働く貴樹は、自分の一部があの約束のときに取り残されたままだと気づきはじめる……。
松村北斗
まつむら・ほくと●1995年6月18日生まれ、静岡県出身。SixTONESのメンバー。俳優としては、映画『ファーストキス 1ST KISS』『夜明けのすべて』など話題作に出演。
2023年には日本アカデミー賞新人俳優賞・話題賞を受賞。10月には主演映画『秒速5センチメートル』が公開となる。
文／政年美代子