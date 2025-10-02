休みの日はどう過ごす…？【SixTONES・松村北斗】に聞く“秋の過ごし方”♡

10月には主演映画『秒速5センチメートル』が公開となるSixTONES・松村北斗さん。今回は、北斗さんならどんなふうに秋を楽しむのか「北斗的“○○の秋」についてインタビューしました。ここでしか知れない北斗さんの頭の中をのぞいてみよう♡

そこで、北斗さんならどんなふうに秋を楽しむのか、北斗的“○○の秋”を教えてもらいました。

読書の秋、食欲の秋、芸術の秋……。今だから楽しめることがたくさんある季節。

歩き続けるには、やっぱり秋の気候がちょうどいい

「秋は好きです。なにより過ごしやすい気候だということが、一番の理由ですが……。

だから“○○の秋”というフレーズを僕的に埋めるとしたら“散歩の秋”ですかね。

そもそも季節問わず休みの日には、外を一日中歩いていることが多いんです。歩いて、ごはん食べて、歩いて、カフェに入って、また歩いて……。

で、その途中でウインドウショッピングみたいなこともしてみたり。

ただ、どこに行くかよりも、歩くことが最大の目的みたいなところがあるので、街や自然の中をひたすら歩きに行っている感じです。

だから時間があるときは、昼前に家を出て散歩して、夜中に帰ってくることもよくあります。それくらい歩き続けるには、やっぱり秋の気候がちょうどいいですね。

外を歩いていても暑さでぐったりしないから、お昼にハンバーグ食べて、途中のカフェでケーキを食べても胃が負けない（笑）。

散歩途中にもわりとしっかりしたものを食べられる。そう考えると、食の秋という側面も見えてくるかもしれませんね」