試合前のイベントでも気分を高めた

本拠地での大一番に、華やかな笑顔が並んだ。ドジャースのアレックス・ベシア投手の妻ケイラさんは、30日（日本時間10月1日）に行われたレッズとのワイルドカード・シリーズ第1戦を、ドジャース夫人会のメンバーとともにスタンドから観戦。試合前には乾杯やイベントなどを楽しみ、ポストシーズンの到来を喜んだ。

この試合は大谷翔平投手の妻・真美子さんらが夫人会の一員として観戦。ケイラさんは自身のTikTokで「私たち（夫人会のメンバー）は集まって、試合前にちょっとした乾杯をしたの。ポストシーズンがやって来たって感じね。本当にワクワクしたわ。本当に素晴らしい女性グループなの」と、その様子を振り返った。球場外のイベントでジャケットをカスタマイズしたひとときが、試合への高揚感を一層高めたようだ。

昨季までドジャースでプレーしたジョー・ケリー投手の始球式にも言及。「ジョーたちの始球式は素晴らしかったわ。（試合が）本塁打で始まって、私たちはうれしかったの」と続けた。大谷の先頭打者アーチで先制し、序盤から勢いに乗ったドジャースに大きな声援を送った。

第1戦でドジャースは5-1と快勝。レギュラーシーズンでも5勝1敗と相性が良かったレッズに対して、ポストシーズンでもその強さを見せつけた。ベンチだけでなく、スタンドからも家族がチームを支える姿が印象的な一戦となった。（Full-Count編集部）