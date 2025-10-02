乃木坂46一ノ瀬美空、ミニスカ姿で美脚披露「スタイル良い」「天使みたい」
【モデルプレス＝2025/10/02】乃木坂46の一ノ瀬美空が2日、公式ブログを更新。美しい脚が際立つ秋のコーディネートを公開した。
【写真】乃木坂46一ノ瀬美空、ミニスカで美脚披露
一ノ瀬は「あっという間に10月。最近は過ごしやすい天気が続いていて嬉しいね」とコメントし、アーガイル柄のニットベストとグレーのプリーツスカートを合わせたコーディネートで美しい脚を際立たせた。
投稿では「日陰を選びながらそそくさと歩いたり、寒くて背中を丸めて歩く必要のないこの季節がすごくすきで、今がずっと続けばいいのにと思いながら毎日過ごしてます」と秋の気候を楽しむ様子を明かし、「昨日はさつまいもを沢山買ったから、オーブンでじっくりと焼き芋でも作ろうかな」と秋の味覚を楽しむ予定についても語っている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「似合う」「スタイル良い」「素敵」「天使みたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆一ノ瀬美空の美脚に「スタイル良い」の声
