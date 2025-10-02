FRUITS ZIPPER・≠MEらイベント出演困難に「正規の関係者ではない人物が介在」対象者に返金対応
【モデルプレス＝2025/10/02】アイドルイベント「GIGA・GIGA SONIC」と「SAMURAISONIC」の公式Xが10月2日に更新。FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、≠ME（ノットイコールミー）、≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の出演が困難になったことが発表された。
【写真】「SAMURAI SONIC」熱気溢れる昨年の様子
「GIGA・GIGA SONIC」と「SAMURAISONIC」の公式アカウントはFRUITS ZIPPERら4組のグループ名を羅列し「下記アーティストにつきまして、発表後に各事務所より連絡を受け、確認したところ、各事務所関係者を名乗る人物と正規の効力を持たない出演契約を締結していたことが判明いたしました。そのため、出演調整が行われておらず、下記アーティストの出演は困難であることが発覚いたしました」と報告した。
続けて「関係各所と確認を行い、当該人物がアソビシステム株式会社および株式会社代々木アニメーション学院に在籍していないことが判明し、弊社を含め、関係各社は被害を受けた状況にあります。また、本件についてはすでに警察に相談を行い、法的期間の助言を受けながら厳正に対応を進めております」と現状について答えた。
また、今回の背景については「弊社がもともと関係性のあった代理店を通じて出演調整を進めておりましたが、その過程で正規の関係者ではない人物が介在していたことが判明いたしました」と経緯を説明し「弊社としても代理店を信頼していたために気付けなかった落ち度があり、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、2025年9月28日20時に出演者を発表した時刻から、本声明発表の時刻までにFRUITS ZIPPERら当該アーティストを「お目当てアーティスト」としてチケットを購入した人を対象に返金対応をすると伝えている。
FRUITS ZIPPER・CUTIE STREETが所属している「アソビシステム株式会社」は同日、公式サイトより「当社社員を装った詐欺にご注意ください」「当社の社員を名乗り、不審な連絡や取引が行われる事案が確認されています」と呼びかけ。なお「GIGA・GIGA SONIC」は10月18日に幕張メッセ国際展示場ホール7-8、「SAMURAISONIC」は10月19日に千葉県・幕張メッセにて予定通り開催予定と伝えている。（modelpress編集部）
