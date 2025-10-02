趣里「最近憶測が広がりすぎている」と言及 第1子誕生発表から約1週間
【モデルプレス＝2025/10/02】女優の趣里が10月2日、自身のInstagramを更新。率直な心境をつづった。
【写真】趣里「ある程度は仕方ない」思いをつづった投稿
◆趣里「憶測が広がりすぎている」
趣里は「ある程度は仕方ないと思いつつ...最近憶測が広がりすぎているな、と」と言及。「私は日々奮闘しています！いつも心温まるメッセージ本当にありがとうございます。感謝です」とファンからのメッセージに感謝している。
◆趣里、RYOKIと結婚 第1子出産も発表
趣里は8月29日、7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝）との結婚と第1子妊娠を発表。9月26日、第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
