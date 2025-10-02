夫と職場の女性が、親密すぎる。恋愛感情はない、と言われても…浮気では？【ママリ】

夫と職場の女性の距離感がおかしい

これは浮気じゃないんでしょうか？

↓旦那と職場の女のした事



・日頃から私の不満をぶちまけるLINE

・「デート行こう」「かわいい」などのイチャイチャLINE

（好きなどの言葉はない）

・私と喧嘩して家出したその日の夜に女に話を聞いてもらいに女の家に行く

（女も既婚者の為、家の外で話していて泊まりではない）

・家出中、お弁当作ってもらう&女から借りた寝袋で寝る

・会社では女の趣味の本を一緒に見ている

・仕事中、お互いの写真を撮り合う



恋愛感情はないとの事。

その女とはノリでそういう話ができるだけだと。

本人は、体の関係がないからか悪い事をしたという自覚がなく逆ギレ気味なのですが、

この内容でおかしいと責める私がいけないんでしょうか？

毎日職場で会ってると思うと腹が立って仕方ないです。 出典：

qa.mamari.jp

浮気というのは体の関係があるかどうかだけでは判断できないものですよね。親密なやりとりをしていたり、気持ちが妻ではなく他の女性に向いていたらそれは浮気と受け取れられることもあるのではないでしょうか。この記事では、夫が職場の女性と親密すぎて浮気だと感じるという投稿を紹介します。恋愛感情はないと夫は言うものの、何の感情もない相手との距離感とは思えないほど親密だという2人。これは浮気と言えるのでしょうか。

お互い既婚者なのにも関わらず、距離感が近く怪しいLINEや行動をしているという夫と職場の女性。恋愛感情はないとのことですが、逆にどんな感情ならこんな関係を続けられるのかを知りたいですよね。



職場の人というだけでイチャイチャするようなLINEは送らないでしょうし、一緒に写真を撮るというのも不自然だと思います。夫は何がダメなのか全くわかっていないようですが、職場の人たちはそんな姿を毎日見せられてどう感じているのか聞いたことはあるのでしょうか。



一度周りにどう思うかを聞いてみれば、いかに自分たちがおかしいのかを気付くことができるのではないでしょうか。

浮気？浮気ではない？さまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

世間一般的には浮気です😅 出典：

qa.mamari.jp

身体の関係疑われても仕方ない内容ですよね😮‍💨

相手の旦那にも教えてあげたいくらい相手の女もムカつきますね！ 出典：

qa.mamari.jp

さまざまな意見があったものの、浮気ではないという意見は一つもありませんでした。恋愛感情がなく体の関係がないとしても、何かきっかけさえあればすぐにでも発展する可能性がある時点ですでに浮気とも言えますよね。



既婚者であるという自覚が夫も相手の女性もなさすぎますし、学生気分が抜けていないのかなと感じずにいられません。自分の年齢や立場を自覚し、大人として恥ずかしいことをしていると気付いてほしいですよね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）