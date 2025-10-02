ホットトイズ、1作目の「ジョン・ウィック」立体化。植毛仕様も
「【ムービー・マスターピース】『ジョン・ウィック』1/6スケールフィギュア ジョン・ウィック」
(R),TM &(C)2025 Lions Gate Entertainment Inc. and related companies. All Rights Reserved.
ホットトイズ ジャパンは、ハリウッド映画に登場するキャラクターたちを立体化する「ムービー・マスターピース」より、映画「ジョン・ウィック」シリーズ1作目のジョン・ウィックをフィギュア化した「【ムービー・マスターピース】『ジョン・ウィック』1/6スケールフィギュア ジョン・ウィック」を、2026年11月に発売する。価格は44,000円で、フラグシップストア「トイサピエンス」での予約価格は39,500円。
「【ムービー・マスターピース アルチザン】 『ジョン・ウィック』1/6スケールフィギュア ジョン・ウィック」
さらに、ジョン・ウィックの黒髪をウール素材による植毛仕様で表現した「【ムービー・マスターピース アルチザン】 『ジョン・ウィック』1/6スケールフィギュア ジョン・ウィック」もトイサピエンス限定で発売する。価格は54,000円。
ジョン・ウィックを、全高約31cm、30カ所移動が可動する1/6スケールのフィギュアとして立体化した。ヘッドは新規開発で、同役を演じているキアヌ・リーブスの肖像権もクリア。
眼球可動ギミックを備えるため、自由に視線を動かせ、「まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能」とのこと。
皮膚の質感やシワ、ヒゲ、戦闘で負った傷などを再現するために、ひとつひとつハンドペイントで塗装され、オールバックの艷やかな黒髪は精密な造形で表現した。
ブラックで統一されたコスチュームのインナーは、シャツにネクタイ姿、ハイネックのトップス姿の2通りでディスプレイ可能。
サイレンサー付きのピストルやショットガン、アサルトライフル、スナイパーライフルなどが付属。スライドは可動式で、弾倉も取り外せるなど、リアルに再現したとのこと。ピストルや弾倉は、ベルトのホルスターに収納可能。
そのほか武器としてコンバットナイフ、鉛筆、劇中で印象的な金貨なども付属。豊富な差し替え用ハンドパーツを使うことで、さまざまなアクションシーンを演出できる。台座は床面がデザインされた特別仕様。
フラグシップストア「トイサピエンス」では、ボーナスアクセサリー付きも販売。劇中に登場する金貨の実物大レプリカが付属する。
トイサピエンス限定のアルチザンでは、オールバックの黒髪をウール素材による植毛で表現。劇中に登場する金貨の実物大レプリカも付属する。そのほかの仕様は通常版と同じ。
「【ムービー・マスターピース アルチザン】 『ジョン・ウィック』1/6スケールフィギュア ジョン・ウィック」
