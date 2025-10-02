充分以上の動力性能 高速では若干忙しない

2025年仕様として、アップデートを受けたトヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）。英国仕様の2.0Lエンジン・ハイブリッドは、システム総合で178psを発揮する。実は従来より20馬力弱パワーダウンしているが、駆動用モーターは112psで変わらない。

【画像】ハッチバックの日本代表 トヨタ・カローラ 競合クラスのハッチバックと写真で比較 全132枚

CO2の排出量は106g/kmで、1.8Lハイブリッド並みに抑えられつつ、公道での走り味に大きな変化はない。0-100km/h加速も7.4秒で同値のまま。普段使いには充分以上といえる動力性能で、低域では力強く駆動用モーターがボディを牽引してくれる。



トヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）2.0ハイブリッド・エクセル（英国仕様）

他方、高速道路では若干忙しない。巡航時は静かで滑らかなものの、勢いの良い加速を求めるとエンジンの回転数が不自然に上昇する。e-CVT特有の反応といえるが、心地良いものとはいいにくいだろう。優しくアクセルペダルを傾けようと、思えるはず。

e-CVTにはマニュアルモードも備わるが、スポーティさが明確に高まるわけではない。エンジン音も、聴き応えが良いわけではない。それでも、殆どの場面でスムーズだ。

直感的に操れるシャシー 想像以上にフラット

センターコンソールにはEVモード・ボタンが備わり、電気の力だけで走行できるが、距離は短い。カローラのシステム任せの方が、遥かに効率的に走れるはず。

回生ブレーキが備わり、Bモード時は効きが強くなる。他方、急な下り坂ではエンジンブレーキをかけるため、エンジンが始動する。回生量は、もっと増やしても良いだろう。



トヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）2.0ハイブリッド・エクセル（英国仕様）

お手頃なハッチバックとして、操縦性と快適性とのバランスを取ることは難しい課題といえる。しかし12代目は、試乗でディーラーを出発した瞬間からシャシーの部品が調和し、直感的に操れることへ気付けるはず。

横方向のグリップは期待以上で、適度な重み付けのステアリングの反応は機敏。手のひらへ伝わる感触は少なくなく、無駄な姿勢変化も抑えられている。サスペンションは柔らかめながら、カーブでは想像以上にフラット。挙動は素直で、予想通りに運転できる。

運転支援の能力はクラス最高水準

乗り心地は、過去の体験からGRスポーツが履く18インチ・ホイールと、商用車仕様の15インチ・ホイールの間で大きな差がある。16インチが、見た目と心地良さの妥協点といえるかもしれない。車内ノイズは、いずれも少し大きめだ。

運転支援システムは、衝突被害軽減ブレーキやアダプティブ・クルーズコントロール、道路標識認識機能などが標準。動作は、このクラスとしては最高水準に加えられるだろう。特にクルーズコントロールは滑らかで、不要な加減速は最小限に思えた。



トヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）2.0ハイブリッド・エクセル（英国仕様）

車線維持支援機能は、ステアリングホイール上のボタンで簡単に切り替えられる。だが、それ以外の機能の変更は、理解しにくい略語が多用され難解。メーター用モニター上ではなく、中央のタッチモニターで操作できた方が簡便なはず。

燃費は、高速道路を中心に複合的に走らせた、今回の平均値が20.2km/L。ホンダ・シビック e：HEVは、同等の条件で20.0km/Lを得ている。

堅実志向な仕上がり 積極的に選択肢へ加えたい

登場から7年を経ても、トヨタ・カローラは魅力的なハッチバックのままだ。興奮を誘ったり、流行の最先端にあるわけではないかもしれないが、一般道に適したサイズで、乗り心地や操縦性は好印象。実用性を重視するなら、ステーションワゴンも選べる。

トヨタのディーラーで整備を受け続ける限り、10年間か16万kmまでカバーされる保証もうれしい。駆動用バッテリーは、最長15年まで保証対象になる。もちろん、信頼性は間違いないはず。



トヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）2.0ハイブリッド・エクセル（英国仕様）

確かに、インフォテインメント・システムは前時代的な印象を拭えない。2025年のアップデートは控えめな内容で、そろそろ13代目が見えてきても良いだろう。とはいえ、堅実志向なファミリーカーとして、選択肢の1つへ積極的に加えたいと思える。

◯：ファミリー・ハッチバックとして快適性と操縦性の好バランス 今でも若見えするスタイリング 快適で使い勝手の良いインテリア

△：インフォテインメント・システムは前時代的 狭めの車内空間 稀にエンジン音がうるさい

トヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）2.0ハイブリッド・エクセル（英国仕様）のスペック

英国価格：3万6295ポンド（約718万円）

全長：4370mm

全幅：1790mm

全高：1435mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：7.4秒

燃費：21.7km/L

CO2排出量：106g/km

車両重量：1345kg

パワートレイン：直列4気筒1987cc 自然吸気＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：178ps/6000-6400rpm（システム総合）

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：e-CVT／前輪駆動