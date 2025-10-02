映画『爆弾』レッドカーペットにキャスト集結 山田裕貴、伊藤沙莉、佐藤二朗がブラックコーデで登場
映画『爆弾』（10月31日公開）のジャパンプレミアイベントが2日、都内で開催。主要キャストが大集結した。
【写真】わちゃわちゃする渡部篤郎＆佐藤二朗
この日は、山田裕貴、伊藤沙莉、染谷将太、坂東龍汰、寛一郎、渡部篤郎、佐藤二朗、永井聡監督が参加。レッドカーペットを歩き、華やかにイベントを彩った。あいさつした山田は「映画を見て率直にものすごく面白いものができたな、と。自分だけではなくて、スタッフさん、ここにいるキャストの皆さん、ここにはいないスタッフやキャストの皆さんの力のおかげで。皆さんに何か問いかける作品ができたので自信を持ってお届けできる気がしています。ぜひ、10月31日をお待ちください」と呼びかけていた。
主演の山田が演じるのは、警視庁捜査一課の交渉人・類家。爆弾捜索に奔走する巡査・倖田役に伊藤。取調室の椅子に座る謎の男・スズキタゴサクを佐藤が演じる。さらに、スズキの過去を追う所轄の刑事・等々力役を染谷、類家の上司でスズキと交渉する清宮役を渡部が。そして、倖田と同じく交番勤務の巡査長・矢吹役で坂東、スズキの見張り役の刑事・伊勢役で寛一郎が出演する。
