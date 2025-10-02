「つまらないクルマはやめよう」

オーリスを名乗った時期もあったが、1966年から販売が続くカローラ（カローラ・スポーツ）。豊田章男氏の「つまらないクルマはやめよう」という哲学のもと、12代目には優れた競争力が与えられ、2018年に提供が始まっている。

【画像】ハッチバックの日本代表 トヨタ・カローラ 競合クラスのハッチバックと写真で比較 全132枚

プラットフォームは、同社の主力車種で共有するTNGA。先代より重心は10mm落ち、ボディ剛性は60％増しになり、リアにはマルチリンク式サスペンションが奢られる。



トヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）2.0ハイブリッド・エクセル（英国仕様）

生産はグレートブリテン島でも行われ、2023年に続いて2025年にもアップデート。現在のパワートレインは、遊星ギアによる無段階変速機（e-CVT）と2基の電気モーターが組み合わされた、1.8Lか2.0Lの自然吸気4気筒ハイブリッドのみとなっている。

最高出力は、140psか178psの2種類。今回注目したのは、パワフルな後者だ。

躍動的で洗練されたスタイリング

スタイリングは、多くの人の目へ躍動的で洗練されたものに映るのではないだろうか。ボディ下半分のボリュームがやや大きすぎるかもしれないが、オーバーハングが短く、プロポーションは悪くない。

全長は先代より約40mm伸び、全幅は30mm広がり、全高は25mm低い。フォルクスワーゲン・ゴルフより長く、ホンダ・シビックより短く、丁度このクラスの真ん中辺りの大きさといえる。



トヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）2.0ハイブリッド・エクセル（英国仕様）

2023年の改良でヘッドライトが更新され、新デザインのホイールも用意されたが、最新仕様では塗装色を追加。グロスブラックのドアミラーも設定された。

ボディスタイルは、ハッチバックのカローラ（カローラ・スポーツ）と、ステーションワゴンのツーリングスポーツ（カローラ・ツーリング）のほか、英国では選べなくなったサルーンの3種類。商用車仕様のコマーシャル・ワゴンは、提供が続いている。

堅牢さが滲み出るインテリア

クルマを評価する時、品質という言葉がしばしば用いられる。BMWやレンジローバーの内装で品質を用いる時、素材の上質さを示す場合が多いかもしれない。他方、カローラでは製造水準や耐久性の高さを示すことになる。

恐らく、車内で誰かが大暴れしても、内装はピンとしているに違いない。樹脂製なことを隠さない部分は多く、ゴムコーティングは厚くないものの、堅牢さが滲み出ている。



トヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）2.0ハイブリッド・エクセル（英国仕様）

操作系のレイアウトは良好。エアコンやトラクション・コントロールのスイッチはしっかり大きく、シートヒーターのスイッチも手袋をしたまま簡単に押せる。ドアポケットやカップホルダーは小さく、入る小物やボトルを選ぶけれど。

2025年の英国仕様では、最上級グレード「エクセル」のシートやステアリングホイール、シフトセレクターが、本皮から合成皮革へ変更された。質感は概ね変わらず、肌触りは良い。高級感も漂わせるが、ゴルフ級ではないだろう。

車内は狭め タッチモニターは前時代的

乗員空間は、このクラスとしては狭め。前席側は高身長の大人でも問題ないが、後席側は若干の圧迫感を否めない。ホイールベースが伸びるツーリングなら、余裕は出るが。シートは肉厚で座り心地に優れる。長距離での披露は少なそうだ。

荷室容量は、1.8Lハイブリッドで361Lあるが、2.0L版では補機バッテリーが荷室側へ移動するため、313Lへ狭まる。後席の背もたれは40：60の可倒式。荷室の床面と段差のない、フラットな空間を作れるのは好ましい。



トヨタ・カローラ（カローラ・スポーツ）2.0ハイブリッド・エクセル（英国仕様）

インフォテインメント・システムは、2025年仕様から最新のスマートコネクト＋を実装する。たが表示は鮮明とはいえず、反応は遅め。音量以外のハードボタンも欲しい。スマートフォンとの連携は無線で可能で、上級グレードには無線充電パッドが備わる。

メーター用モニターは12.3インチ。クラス最高の画質やインターフェイスというわけではないものの、必要な役割はしっかり果たす。従来のシステムより表示はモダンになり、カスタマイズの範囲も広げられた。

走りの印象とスペックは、トヨタ・カローラ 2.0ハイブリッド（2）にて。