¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê44¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¡Ê´ÆÆÄÂçÍ§·¼»Ë¡Ë¤ÎÅìµþ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢ÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Æ£½ç¾æ»á¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ÊÆÅý¼£²¼¤ÎÀï¸å¤Î²Æì¤Ç¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½é¤á¤Æ²Æì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ë8Ç¯Á°¤Þ¤Ç²Æì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î»þÂå¤Ç¡£²Æì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤Î¤«Á´Á³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ²Æì¤Ë¹Ô¤±¤ë¹âÍÈ´¶¤ÎÃæ¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³³¤¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Í½Äê¤Ç¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¨¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤òË¬¤ì¡¢¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢À¨¤¯¼«Ê¬¼«¿ÈÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡¢²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²áµî¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ÏÄË¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄË¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀèÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶µ²Ê½ñ¤Ç¸«¤Æ¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¸¤ãÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿Ê¬ËÍ¤¿¤Á¤ÏÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÉð´ï»ý¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼º¤Ã¤¿Ì¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ï¤â¤¦2ÅÙ¤ÈÍè¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Ï2»ù¤ÎÉã¡£¡Ö½¸ÃÄ¼«·è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿Æ¤¬¼«¤é¼ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¤½¤¦¤¤¤¦¸½¼Â¤¬80Ç¯Á°¤Þ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤â»Ò¶¡¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Ïºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤âÁÊ¤¨¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÀè¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Áº£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ÀÕÌ³¡×¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤ÏºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡ÖÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢6·î7Æü¤Ë¥í¥±ÃÏ¤Î²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¤«¤éÁ´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£¤¹¤°µ¢¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤òÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡ÖÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¤³¤ì¤¬Â¿Ê¬¤³¤ÎÊõÅç¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢±Ç²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë°ÕÌ£¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈºÆ¤ÓÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î»àÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Õ¤¹¤Þ¤ËÄÞ¤Î¸å¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ïÂ¦¤ÇÅÝ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤º¤Ã¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç²Æì¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¿Í¤Î»×¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍÃ£¤Ï¾ï¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤È°ì½ï¤Ëº£¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»àÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿60Ç¯¸å¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£