「athletiaの新フレグランス」心の芯を支える香り、全3種登場

2025年10月17日（金）、athletiaから新しいオードパルファンが登場します。「LOST IN THE CROWD」「UNTIL THE CLOUDS CLEAR」「TWILIGHT HUES」の3種類で、それぞれ異なる情景を香りで表現。天然植物精油90％以上を使用し、深みのある香り立ちを実現。日々の感情の揺れ動きに寄り添い、心に残る香りで自分を支える芯を感じさせてくれる一品です。

香りで感じる「心の景色」

LOST IN THE CROWD

価格：46ml・16,500 円（税込）

UNTIL THE CLOUDS CLEAR

TWILIGHT HUES

athletiaの新作フレグランスは、単なる香水にとどまらず、記憶の中の情景や心の変化を香りで表現しています。

「LOST IN THE CROWD」は、都会の春の焦燥と激しさを、フレッシュなレモンと芳醇なジャスミンで描きます。

「UNTIL THE CLOUDS CLEAR」は、雨の日の静けさを受け入れ、思索を巡らせる時間を香りで表現。

どれも天然植物精油が90％以上使用されており、しっかりと根を張るような芯の強さと、深い香りの広がりが特徴です。香りを纏うことで、心の動きに寄り添い、どこか懐かしい気持ちに包まれます。

3種類の香りで、心の揺れを支える

athletiaの新作オードパルファンは、それぞれ異なる感情に寄り添う香りを提供します。「TWILIGHT HUES」は、秋の夕暮れの哀愁と愛情を香りで表現。

フレッシュなグレープフルーツとスパイシーなピンクペッパーから始まり、クラシックなオスマンサスが香り立ち、最後にベチバーやモスが包み込みます。

どの香りも、香料に使用される天然植物精油がもたらす鮮やかな生命感が特徴で、日常を豊かに彩ります。自分の気持ちにぴったりな香りを見つけて、内面からの輝きを引き出して。

athletiaの香りは、自然の力を感じる

athletiaの新フレグランスは、天然植物精油を90％以上使用しているため、香りに深みと自然の力強さがあります。心地よい香りが長時間肌に残り、日常を優雅に彩ります。

「LOST IN THE CROWD」「UNTIL THE CLOUDS CLEAR」「TWILIGHT HUES」の3種類それぞれが、異なる情景や感情を表現しており、どれも高品質な香料が使用されています。

フレグランスを纏うことで、瞬間的に心が豊かになり、前向きなエネルギーを感じることができます。自分を支える香りで、毎日をもっと充実させましょう。

日常を彩る、athletiaの香り

athletiaの新作オードパルファンは、香りを通して自分の感情に寄り添い、日常の中で心を支える芯のような存在に。

3つの異なる香りが、記憶に残る情景や感情を呼び起こし、天然植物精油の力強さと深みを感じさせてくれます。

「LOST IN THE CROWD」「UNTIL THE CLOUDS CLEAR」「TWILIGHT HUES」、どれもが心を豊かにし、生活に彩りを加えてくれる香りです。