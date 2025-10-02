「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025 オープニングイベント」に、綱啓永さんが登場しました。



【写真を見る】【 綱啓永 】友達とは「週5くらいで会う」自分らしさ問われ「友達と会うこと」と笑顔





綱さんは、今回のコンセプト「らしさ、MUSHINSA」にかけて「自分らしさ」について聞かれると “楽しむことですね。仕事をしていると、どうしてもしんどい時や辛い時がありますし、それが必要になったりするんですけど、芯では「楽しむぞ」というのを意識しています” と、真摯に回答。









また、 “もう１つの綱らしさは、友達に会うことです。本当にしんどい時は、僕は友達に会いますね” と続けると、 “週5くらいで、誰かしら友達とは会っています” と、はにかみました。









この秋挑戦したい韓国コーディネートを聞かれると “去年くらいからデニムジャケットにチャレンジしている。今年も引き続きチャレンジしたい” と答えた綱さん。









そのファッションで行きたい場所については “友達とボウリングに行きたいです。いま友達とボウリング再ブームがきていて” と、笑顔で話していました。

【担当：芸能情報ステーション】