菜々緒さんさんらを輩出したレースクイーンの最高峰「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」の「24-25グランプリ」に輝いたさかいゆりやさんのFLASHデジタル写真集「さかいゆりや Brand New Me!」がリリースされました。



【写真】すらりと長い手足もさかいゆりやさんの武器

名実ともにトップクラスのレースクイーン・さかいゆりやが初グラビアに挑戦。瀟洒な邸宅を舞台に、プールや緑あふれる中庭では明るくヘルシーに弾け、仄暗い室内ではアンニュイに艶っぽく魅せます。グラビア初挑戦とは思えないほどの表現力で、すらりと長い手足、類れなる美貌をビキニで存分に披露。今後に期待が膨らむ衝撃のデビュー作です。



22日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場したさかいさん。8月に同誌で披露した初グラビアが話題を呼び、アンコール掲載が実現。屈指の美貌と抜群のスタイルを5ページにわたり見せつけています。インタビューでは、トップレースクイーンに至るまでの平坦でなかった道のりについて語っています。



【さかいゆりやさんプロフィール】

26歳 1998年11月2日生まれ 静岡県出身 T168・B87W59H87 2021年、レースクイーンとして活動開始。「ZENTsweeties2025」「OHLINS LADY」のメンバーとして活躍しつつ、2025年「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー24-25」に輝く。レースクイーン以外にもラウンドガールや、3代目シントトロイデンガールズとしても活躍。そのほか最新情報は、公式X（@s2l02ls2）