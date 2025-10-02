＜お祝いスルー界隈！？＞友人の言葉にハッ…「同じように付き合えば」価値観の切り替え【後編まんが】
私（ユウ、27歳）は先日第一子の娘（ラン）を出産しました。私の両親や親戚、友人たちからも出産祝いのメッセージとともにたくさんの贈り物をもらっています。しかし夫（ダイキ、29歳）の実家はお祝いの習慣がないのか、義母（マサミ、60代）から赤ちゃん用の肌着が送られてきただけ。義妹（チホ、大学院2年）と義弟（ダイキ、大学院1年）からは出産祝いの言葉すらありません。私は義家族に嫌悪感を抱きはじめています。
私には学生時代からの友人（サリ、27歳）がいます。第一子妊娠中のサリに「ランちゃんを見たい！ 赤ちゃんと触れ合いたい」とお願いされ、娘を連れてサリの家へ行きました。話の流れで私は義実家の様子や、お祝いにまつわるマナーについてサリに話しました。
サリには義姉と義兄がいて、それぞれ子どもが3人いるのだと言います。さらにサリの義家族はお祝いごともしっかりとする家で、誕生日やお年玉の用意が大変なのだそう。お祝いごとに無関心な様子の義家族にモヤモヤしていましたが、サリの義家族の話を聞くと「それも嫌だな……」と思ってしまうのでした。
私は友人のサリに、義実家のお祝いマナーへの違和感や義家族への嫌悪感を話しました。するとサリから「お祝いがないなら、こっちもしなくていい。そう思えばラクじゃない？」と言われ、ハッとしました。
向こうがドライなら、こちらも同じ温度感で付き合えばいい。そう割り切ることで気持ちが軽くなると言うのです。
それに私が義実家を非常識だと思う価値観も、自分の実家を基準にしていただけだと気づかされました。義家族と価値観が違っても、ムリに合わせる必要はないのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
私には学生時代からの友人（サリ、27歳）がいます。第一子妊娠中のサリに「ランちゃんを見たい！ 赤ちゃんと触れ合いたい」とお願いされ、娘を連れてサリの家へ行きました。話の流れで私は義実家の様子や、お祝いにまつわるマナーについてサリに話しました。
サリには義姉と義兄がいて、それぞれ子どもが3人いるのだと言います。さらにサリの義家族はお祝いごともしっかりとする家で、誕生日やお年玉の用意が大変なのだそう。お祝いごとに無関心な様子の義家族にモヤモヤしていましたが、サリの義家族の話を聞くと「それも嫌だな……」と思ってしまうのでした。
私は友人のサリに、義実家のお祝いマナーへの違和感や義家族への嫌悪感を話しました。するとサリから「お祝いがないなら、こっちもしなくていい。そう思えばラクじゃない？」と言われ、ハッとしました。
向こうがドライなら、こちらも同じ温度感で付き合えばいい。そう割り切ることで気持ちが軽くなると言うのです。
それに私が義実家を非常識だと思う価値観も、自分の実家を基準にしていただけだと気づかされました。義家族と価値観が違っても、ムリに合わせる必要はないのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび